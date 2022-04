Google svela un importante aggiornamento del motore di ricerca

Fin dalla sua nascita, Google si è affermato come il motore di ricerca predefinito per la stragrande maggioranza degli utenti di Internet in tutto il mondo. Inizialmente testuale, la ricerca sul Web si è evoluta con altri metodi: ricerca vocale con Google Assistant o per immagine con Google Lens.

Molto lentamente, l’azienda cambia anche i suoi algoritmi per cercare di rendere il motore sempre più rilevante nelle sue risposte. Tuttavia, sono rari questi momenti in cui Google offre una grande evoluzione del suo motore con nuovi metodi e sembra che questa volta intenda farlo con una nuova modalità di ricerca multimediale, molto promettente.

Combinare immagini e testo

Google annuncia quindi un nuovo modo di effettuare ricerche tramite l’applicazione Google su Android e iOS. Sarà possibile richiedere a Google Lens di eseguire una ricerca basata su una foto, che già conoscevamo, quindi di aggiungere del testo per chiarire la propria idea. Google dà l’idea di una foto di un vestito, di cui vorremmo trovare modelli simili su internet. Quindi la ricerca viene affinata aggiungendo il colore “verde”.

Il motore può quindi combinare i due criteri e cercare un modello simile all’abito fotografato, ma in verde. Ovviamente, l’esempio qui è relativamente semplice e rende facile capire il tipo di ricerca che Google consentirà, ma possiamo immaginare la complessità del compito per comprendere la richiesta. Google fa altri esempi: aggiungi “ tavolo” alla foto di un soggiorno per cercare in modo specifico il modello del tavolo, oppure “consigli per la cura ” con la foto di una pianta d’appartamento per ottenere consigli.

Per svolgere queste attività di associazione di idee piuttosto complesse, Google annuncia che sta utilizzando i suoi ultimi algoritmi di intelligenza artificiale. L’azienda ne ha bisogno in particolare per comprendere il contesto e il linguaggio naturale utilizzato dagli utenti.

Per ora, questa nuova modalità di ricerca in versione beta è limitata alla lingua inglese e agli Stati Uniti.