Google: ufficiale l’evento dedicato al gaming

A sorpresa, Google ha condiviso un teaser ribadendo i suoi piani per entrare nel mondo del gaming. L’evento in programma si terrà alla Game Developers Conference di San Francisco all’interno del Moscone Center dal 18 al 23 marzo.

Google non ha condiviso dettagli sui suoi piani, ma ha invitato il pubblico a “radunarsi” e vedere cosa succederà.

Dal poco che sappiamo possiamo dirvi che Big G ha in mente una soluzione per i giochi che verrà lanciata come parte del marchio Pixel. Sì, un prodotto hardware e non un servizio solo software come Project Stream la cui beta è terminata poche settimane fa. Inoltre, la compagnia ha indicato che il gadget potrebbe essere disponibile per i pre-ordini da subito sul Google Store.

L’evento sarà trasmesso in diretta e incentrato su un “nuovo modo di giocare” a confermare l’indiscrezione uscita qualche giorno fa che vedeva un brevetto approvato dall’USPTO su un possibile progetto di un controller che accompagnerà la console realizzata da Google.