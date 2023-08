Gratta e Vinci: il nuovo Turista per Sempre online

Il gioco Gratta e Vinci del Turista per Sempre online è una novità imminente nel panorama dei giochi digitali. Questo visto anche il successo che ha riscosso la versione cartacea del gioco, che basa il suo concetto sulla possibilità di abbinare un’importante somma vinta a una rendita mensile ventennale.



Proprio da questo deriva l’evocativo nome che richiama l’allettante prospettiva di prendersi tutto il tempo che si vuole per fare il turista. È comunque fondamentale ricordare di giocare responsabilmente, anche per quanto riguarda il gioco online, evitando ogni forma di abuso e dipendenza.

Verificare se si è vinto: la comodità di poterlo fare online

Tramite l’App ufficiale del Gioco del Lotto MyLotteries, scaricala qui per iOS oppure qui per Android si ha la possibilità di verificare l’eventuale vincita del proprio biglietto Gratta e Vinci.



Per fare questo è sufficiente inquadrare il codice presente nella parte grattata in fondo al biglietto, sotto la dicitura “premio massimo”, e a questo punto attendere l’esito. In questo modo il giocatore ha la possibilità di controllare di essere in possesso o meno di un Gratta e Vinci vincente rapidamente e con un margine minimo di errore.



Ma non finisce qui, sempre tramite l’app è possibile, ad esempio, all’interno della sezione Gratta e Vinci:

andare a consultare l’intera gamma dei biglietti presenti;



presenti; rimanere sempre aggiornati sulle news del Gratta e Vinci o sui nuovi biglietti;



o sui nuovi biglietti; avere un quadro del totale delle vincite realizzate con i biglietti Gratta e Vinci da inizio anno, tutto grazie a un contatore basato su un algoritmo automatico che si allinea periodicamente alle vincite conseguite.

Risulta poi molto comoda la possibilità di accedere agli altri giochi di lotteria tra cui il 10eLotto, il MillionDay e il tradizionale Gioco del Lotto; di cui si può anche consultare i vari regolamenti sempre nell’ottica di un gioco responsabile.



L’applicazione permette anche, attivando la geolocalizzazione, di visualizzare tutte le ricevitorie e i punti vendita dove è possibile giocare nelle vicinanze, usufruendo della connessione Wi-Fi My Lotteries, che permette di sfruttare la connessione del locale, navigando senza limiti.

Specifiche del gioco

Il nuovo Turista per Sempre è la versione aggiornata di questo tipo di Gratta e Vinci, andando a scoprire le sue specifiche vediamo che:

Il gioco consiste in quindici numeri sotto la superficie da grattare.

sotto la superficie da grattare. I numeri vincenti sono quattro , più un eventuale quinto che vale da moltiplicatore x10 rispetto alla cifra indicata.

, più un eventuale quinto che vale da moltiplicatore x10 rispetto alla cifra indicata. Se si trova almeno un numero vincente, il premio ammonta alla somma dei numeri vincenti che si è centrato , con le cifre indicate di sotto.

, con le cifre indicate di sotto. Il secondo gioco ha cinque simboli: nel caso che se ne trovino due uguali si vince la cifra indicata sotto di essi.

ha cinque simboli: nel caso che se ne trovino due uguali si vince la cifra indicata sotto di essi. Il premio massimo è di 6.000 euro al mese per 20 anni, a cui si aggiunge un bonus di 300.000 euro subito e 100.000 euro di bonus finale.

Probabilità di vincita