GTA 6: il trailer è già online, lancio del gioco previsto per il 2025

Rockstar Games ha rilasciato il primo trailer di Grand Theft Auto VI prima del previsto e allo stesso tempo ha annunciato il gioco stesso per il 2025. Vi ricordiamo che questo primo trailer di GTA VI era infatti previsto per l’inizio di dicembre.

Spostamento dell’Uscita

L’uscita di GTA 6 era in realtà prevista per l’anno prossimo, nel 2024. Il video di un minuto e mezzo mostra scene del gioco e una protagonista femminile, Lucia. Il gioco è ambientato in una versione immaginaria della metropoli americana di Miami, in Florida.

Il video prosegue con scene in un paesaggio che ricorda le Everglades, coccodrilli in giro per la città, spiagge affollate e numerosi personaggi per le strade.

Un fenomeno online

GTA 6 sarà il primo gioco Rockstar dopo Red Dead Redemption 2, pubblicato nell’autunno 2018. I giochi Rockstar sono alcune delle produzioni più complesse dell’intero settore.

Il predecessore di GTA 6, pubblicato nel 2013, è considerato il prodotto di intrattenimento di maggior successo finanziario di tutti i tempi. Il nuovo gioco rappresenta già un enorme fenomeno Internet. Il trailer su YouTube conta più di 41 milioni di visualizzazioni, a sette ore dalla sua uscita, mentre sui social network le reazioni fioccano in tutte le direzioni.