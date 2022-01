Guerre Cibernetiche Su Internet. Hacker Contro I Casinò Online

Nell’era digitale di oggi, godiamo di un accesso senza precedenti alle informazioni e all’intrattenimento. Ma questa connettività ha un prezzo.

Ad oggi, nessuna azienda connessa in un modo o nell’altro a Internet è immune da attacchi informatici. Chiunque può diventare la sua vittima senza eccezioni: dal un semplice l’account sul Facebook ad una grande azienda internazionale. È chiaro, che nel secondo caso in palio c’è molto di più. Per gli hacker, è una questione di potenziale guadagno.

I settori più colpiti, affidandosi ai Rapporto Clusit 2021, sono il settore della scienza e della tecnologia, l’informazione e la multimedialità, settore dei trasporti, il settore energetico, il governo. Il settore dell’intrattenimento non fa eccezione.

Crimine Informatico E Lo Scopo Degli Hacker

In effetti, quello che generalmente viene chiamato attacco hacker non è altro che un attacco cracker (un’azione volta a prendere il controllo di un sistema informatico remoto). Sono le azioni illegali, che vengono eseguite da persone che utilizzano le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, computer e reti informatiche per scopi criminali.

Recentemente, i giochi online sono diventati molto popolari. E questa nicchia è un gustoso boccone per gli hacker. Soprattutto quei siti di casinò, che non prestano molta attenzione alla sicurezza dei loro abbonati. Ci sono molte persone su Internet che hanno la conoscenza e il desiderio di testare la forza di un casinò online e ottenere l'accesso ai dati riservati o estorcere denaro all'azienda. Ecco il perché si deve prestare molta attenzione nella scelta di una piattaforma di gioco online.

Hacking E Degli Imbrogli Nei Casinò Terrestri

La storia dei tentativi di hacking e degli imbrogli nei casinò tradizionali è molto più vecchia di quella dell’hacking come tipo di attività criminale. Sono noti molti casi in cui gli hacker dell’epoca hanno violato i sistemi di sicurezza del funzionamento delle slot machine. Per un tale “professionista” c’erano molti modi, a volte abbastanza ingenui, a volte più complessi, che richiedevano una certa abilità e astuzia. Quindi, i modi più famosi per ingannare i sensori delle slot da gioco erano la contraffazione o il taglio di monete, nonché l’utilizzo di un bastoncino luminosoQuest’ultimo ha permesso di bloccare i sensori di luce della slot machine in modo tale che quando una qualsiasi combinazione vincente appariva sullo schermo della slot, le monete iniziassero a piovere senza sosta. Con l’attuale livello di sicurezza negli stabilimenti di gioco a terra, tali trucchi fraudolenti sono caduti da tempo nell’oblio.

Parallelamente alla rimozione delle slot machine contraffatte dalla scena, i siti di gioco d’azzardo online sono diventati sempre più popolari. Lo spostamento dell’attenzione, o il trasferimento dei siti di gioco d’azzardo online, ha annunciato un nuovo capitolo che ha consentito una prospettiva completamente diversa sulle frodi nei casinò.

Perché Un Casinò Online Attirano Gli Hacker?

Il fatto è che un casinò online è impensabile senza la possibilità di ricostituire un deposito o prelevare vincite tramite carte bancarie o portafogli elettronici. Al momento della registrazione e dell’autenticazione sul siti per ottenere miglior bonus benvenuto, l’utente condivide le informazioni necessarie per gli organizzatori del gioco d’azzardo.

Negli ultimi anni, pochi truffatori scelgono marchi globali di casinò online per l’hacking. Tali aziende hanno un budget enorme speso per la fornitura e acquisto del software necessario. Pertanto, le piattaforme online di livello medio sono spesso prese di mira. In questi casi il sistema delle transazioni monetarie spesso viene violata, le informazioni personali degli utenti vengono rubate e i dati degli investitori finiscono su un servizio pubblico di file hosting.

I principali tipi di criminalità informatica sono: