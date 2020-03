Guida ai nuovi giochi in uscita a marzo 2020

Un emozionante viaggio alla scoperta dei principali giochi per PC, dispositivi mobili e console in uscita a marzo 2020.

La scena videoludica del mese di marzo si preannuncia particolarmente proficua. Tante sono le novità in arrivo destinate agli amanti del gaming e dei videogiochi per mobile, desktop e console.

Sarà difficile riassumere in un unico articolo 31 giorni di uscite. Ecco quindi, come inizio, una selezione di alcuni tra i principali titoli in arrivo, che sarà di certo in grado di stuzzicare l’attenzione degli appassionati.

Giochi per smartphone e tablet

Basta farsi un giro negli eStore dedicati ai sistemi operativi iOS e Android per scoprire la vasta gamma di giochi destinati ai dispositivi mobili, suddivisi per genere e categoria. Una tra tutte, quella del gioco d’azzardo virtuale. Gli appassionati di casino e gaming online troveranno un ricco palinsesto di app per divertirsi con roulette, poker e blackjack da casa, senza rimpiangere l’esperienza vissuta in una vera sala da gioco. Secondo Gambling.com Italia i migliori giochi da casinò appena usciti sono:

Rise of Dead

Si tratta dell’attesissimo sequel della slot “Book of Dead”, senza dubbio una delle più amate e celebri. È firmato Play’n Go e l’ambientazione è quella dell’antico Egitto.

Pirates’ Plenty

Creato da Red Tiger Gaming, questo gioco vanta una delle migliori animazioni. I giocatori si trovano catapultati nel mondo dei pirati, incontrano Barbanera e vanno a caccia di tesori.

The Sword and the Grail

Questa slot machine raggruppa diverse componenti di grande successo: gli sfondi sono meravigliosi, le animazioni coinvolgenti e il tema (la leggenda di Re Artù, Camelot e il Sacro Graal) è d’effetto. Come “Rise od Dead” è stata creata da Play’n Go e la vincita arriva fino a 10mila volte la puntata.

Sono inoltre sempre di più le piattaforme di gambling che offrono oggi la possibilità di scegliere tra modalità multiplayer e single player. Proprio quest’ultima, adottata da più del 70% dei giocatori intervistati nel corso di un recente sondaggio pubblicato dal web magazine Multiplayer.it in collaborazione con Euromedia Research, continuerebbe a essere la scelta che gode della maggior popolarità tra i videogamer.

Ma, tornando ai titoli in uscita a marzo 2020, un altro attesissimo nome per mobile è:

Castlevania: Symphony of the Night

Data di rilascio: 4 Marzo 2020

Piattaforma: iOs e Android

Il capolavoro targato Konami, apparso per la prima volta nel 1997 quando ancora si giocava con la prima PlayStation, è ora disponibile anche in versione mobile. Gli amanti del classico GDR horror-fantasy giapponese potranno tornare a vestire i panni di Alucard, alleatosi con gli umani per sconfiggere definitivamente il malvagio padre, e chi se non il tristemente leggendario Conte Dracula. La nuova esperienza di gioco si concentra su un’interfaccia utente ridisegnata, che consente di effettuare speciali attacchi, incantesimi e trasformazioni.

Giochi per PC/desktop

Stare al passo con le nuove uscite di giochi per PC è un passatempo che richiede non solo denaro, ma anche molto tempo. Per andare incontro alle esigenze di utenti esperti o di gamer occasionali, è stato perciò stilato un elenco con le ultime novità di marzo 2020 relative al settore videoludico per desktop, al termine del quale si darà un rapido sguardo a due tra i titoli più in evidenza.

• 3 marzo: The Division 2: Warlords of New York

• 9 marzo: Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – Operazione Void Edge

• 11 marzo: Ori and the Will of the Wisps

• 13 marzo: My Hero One’s Justice

• 19 marzo: Panzer Corps 2

• 20 marzo: Doom Eternal, Doom 64

• 23 marzo: Half-Life: Alyx , The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III • 24 marzo: Bleeding Edge

• 26 marzo: Borderlands 3 – Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock (anche Stadia)

• 27 marzo: One Piece: Pirate Warriors 4

Ori and the Will of the Wisps

Nella nuova avventura sviluppata da Moon Studios, famosa per il pluripremiato metroidvania Ori and the Blind Forest, sarà rivelato il vero destino di Ori. In un emozionante adventure game con una colonna sonora mozzafiato, il giocatore si immergerà in ambientazioni di straordinaria bellezza, districandosi tra complessi rompicapo, prove a tempo e lo sviluppo di nuove abilità.

Half-Life: Alyx

L’attesissimo terzo capitolo dell’acclamata saga adventure-sparatutto firmata Valve è stato disegnato appositamente per le tecnologie VR. L’uso rivoluzionario della realtà virtuale consentirà di calarsi appieno nei panni di Alyx Vance, l’eroina destinata a proteggere l’umanità dall’invasione aliena dei Combine.

Giochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Gli utenti delle console Sony, Microsoft e Nintendo questo mese non avranno neanche un istante per annoiarsi. Oltre a disporre delle uscite dei videogame multipiattaforma già segnalate per PC, potranno anche godere di una cascata di nuovi e interessanti titoli di ultima generazione.

Nioh 2

Data di rilascio: 13 marzo

Piattaforma: PlayStation 4

Nuovo capitolo della serie Koei Tecmo, in continuità con la formula soulslike firmata da Team Ninja. Il gioco, che in realtà si preannuncia essere il prequel del primo episodio, avrà un inedito protagonista, un mercenario per metà umano e per metà demone. Il suo compito sarà quello di annientare i nemici con la forza sprigionata dagli straordinari poteri Yokai, attraversando minacciosi scenari ambientati in epoca Sengoku, nel Giappone del XV secolo.

My Hero One’s Justice 2

Data di rilascio: 13 marzo

Piattaforma: Nintendo Switch / Xbox One / PlayStation 4

Nuovo videogioco firmato Bandai Namco, che ripercorre le vicende dello studente Izuku “Deku” Midoriya e dei compagni, già protagonisti dell’anime e del manga di grande successo My Hero Academia. Nel nuovo episodio del picchiaduro 3D gli utenti potranno ricorrere a un sistema di combattimento composto da una squadra di 3 lottatori, scelti all’interno di un notevole roster di eroi. L’avventura potrà essere affrontata sia in modalità single che in modalità multiplayer, online oppure offline.

Insomma, i titoli e le avventure non mancano: basta scegliere la piattaforma di gioco che più si preferisce e iniziare a divertirsi.