Hard disk danneggiato: come fare per recuperare i dati

Il recupero di dati da un disco rigido danneggiato è una possibilità concreta se ci si affida a professionisti del settore in possesso delle competenze e degli strumenti necessari per intervenire. L’hard disk può essere ritenuto il fulcro di un pc, sia perché ospita i file che gli utenti hanno la necessità di conservare, sia perché accoglie il sistema operativo. Risulta evidente, pertanto, che nel momento in cui il disco rigido smette di funzionare il computer non può più essere acceso e non è possibile recuperare i dati che erano stati salvati.

Gli errori hardware

Sono molteplici le potenziali cause di un hard disk danneggiato, e una di queste è rappresentato da un errore hardware. Per quanto i dischi rigidi siano oggetto di un costante miglioramento tecnologico, essi non sono eterni né possono essere considerati perfetti. Ciò vuol dire che un errore hardware si può verificare in qualunque momento: un problema non di poco conto, dal momento che il disco risulta fisicamente danneggiato. In tale eventualità, il sistema operativo non è più in grado di girare come dovrebbe, e ciò causa una perdita di ogni file. È necessario prestare la massima attenzione anche ai liquidi e al calore: scopriamo il perché nelle prossime righe.

Quando il disco rigido si surriscalda

Se il disco rigido si surriscalda in maniera improvvisa, c’è il rischio che lo stesso si rompa, dal momento che le temperature elevate favoriscono l’espansione della sua superficie. Ne derivano molteplici micro fratture, per effetto delle quali la testina non riesce a leggere le informazioni in maniera adeguata. È bene ricordare poi che gli hard disk non possono entrare a contatto con i liquidi: un semplice bicchiere d’acqua rovesciato sul pc renderebbe inevitabile la necessità di ricorrere a un servizio di recupero dati hard disk .

Errori umani e sbalzi di tensione: nemici pericolosi

Un nemico per tutti i dischi rigidi può essere individuato negli sbalzi di tensione. Nel momento in cui viene a mancare l’elettricità durante la scrittura o la lettura dei dati da parte delle testine, succede che i file vengano danneggiati in modo grave, così che risultano illeggibili. La situazione è perfino peggiore in presenza di un picco di tensione, a causa del quale il disco rigido viene bruciato. Al di là degli sbalzi di tensione, poi, non di rado gli hard disk vanno incontro a problemi a causa di comportamenti umani, volontari o meno. Si pensi alla caduta di un computer sul pavimento, oppure a un errore commesso da un utente che per sbaglio cancella dei file indispensabili per il sistema operativo.

Copiare i dati dell’hard disk in maniera manuale

Se si è alle prese con un disco rigido danneggiato, una potenziale soluzione è quella che prevede di copiare i dati del disco rigido manualmente. Come fare? La procedura a dir la verità non è troppo complicata. Per prima cosa è necessario disinstallare l’hard disk dal dispositivo, per poi inserirlo in un lettore esterno per dischi rigidi, il quale dovrà essere collegato a un altro computer. Una volta che l’alimentazione e tutti i cavi USB sono stati connessi, non rimane che leggere i file dal nuovo computer. Va comunque specificato che in alcuni casi i file non sono leggibili: è ciò che avviene in presenza di un danno particolarmente esteso.

Il recupero dati in camera bianca

Il recupero dati in camera bianca presuppone il ricorso a professionisti e specialisti del settore operativi nelle camere bianche, o clean room. Si tratta di ambienti che consentono di recuperare qualunque tipo di dato su tutti i tipi di hard disk.

Il Centro Recupero Dati Roma

A tal proposito ci si può affidare alla competenza e alla consolidata esperienza del Centro Recupero Dati Roma, punto di riferimento non solo nella Capitale, ma in tutta Italia e addirittura in Europa: tra i suoi clienti ci sono aziende, privati e pubbliche amministrazioni. Si tratta di un centro con laboratori che sono muniti di camera bianca e in cui vengono utilizzati i più veloci e potenti programmi per il recupero dei dati. Vengono garantiti, ovviamente, i più elevati standard di sicurezza in materia di riservatezza delle informazioni. Per saperne di più si può richiedere un preventivo gratuito.