HarmonyOS 3.0 finalmente in arrivo nei prossimi mesi

Annunciato lo scorso ottobre, HarmonyOS 3.0, il sistema operativo di Huawei, si sta facendo attendere. Le prime beta sono state pubblicate quasi da subito, ma lo sviluppo si è prolungato ad oltranza. Ma ora manca poco.

Il lancio HarmonyOS 3.0, infatti, è ufficialmente programmato per settembre 2022. Ancora alcuni mesi, dunque, prima di poter provare con mano la nuova versione del sistema operativo. Una nuova beta è attesa per maggio, anche se non ancora confermata.

HarmonyOS 2.0 era stata lanciata a giugno dell’anno scorso, e a metà settembre aveva già accumulato 100 milioni di utenti. Rispetto a questa versione, la 3.0 non porta moltissimi cambiamenti grafici, ma si concentrerà su migliorare le prestazioni di elementi già esistenti.

La data di lancio di settembre si riferisce a dispositivi già esistenti: HarmonyOS 3.0 potrebbe arrivare in anticipo su device non ancora usciti. Prima fra tutti la serie Mate 50: anche se non ancora annunciata, ci si aspetta che il nuovo sistema operativo debutti su questa.