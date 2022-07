HarmonyOS 3 ufficiale: novità e modelli aggiornabili

Durante la conferenza estiva, Yu Chengdong, meglio conosciuto come Richard Yu, CEO della divisione consumer di Huawei, ha affermato che più di 300 milioni di dispositivi hanno installato il sistema operativo HarmonyOS 2 e sono stati spediti più di 170 milioni di prodotti con HarmonyOS Connect a bordo.

Inoltre, è stato ufficialmente presentato HarmonyOS 3, la nuova versione del sistema operativo che Huawei vuole portare su tutti i suoi dispositivi passati e futuri.

Su ogni tipo di dispositivo

Huawei sta perfezionando le funzioni di “Super Device“, che consentono ai dispositivi di interagire tra loro e controllarli. È possibile controllare 12 tipi di dispositivi: tablet, PC, smart display, altoparlanti, cuffie, orologi, stampanti, monitor, smart glass e automobili. Da considerare che i display e gli orologi intelligenti possono anche controllare gli altri dispositivi.

Il brand cinese ha presentato anche la funzione “Super Desktop”, che permette di collegare il proprio smartphone all’auto e di “ sincronizzare automaticamente le applicazioni del cellulare con l’auto, il che arricchisce ulteriormente il bouquet delle applicazioni per auto”.

Questa “armonia” tra diversi prodotti è rafforzata nella terza iterazione del sistema operativo Huawei in quanto si possono offrire “ le capacità cellulari di un telefono cellulare a un tablet, dandogli la possibilità di chiamare, inviare messaggi di testo e navigare sul Web senza la necessità di un avere una Sim. E non è tutto: nuove categorie di dispositivi come “frigoriferi, forni e poltrone massaggianti” sono pronti a funzionare con HarmonyOS.

Novità di HarmonyOS 3

A parte questo, le prestazioni e la fluidità sono migliorate, così come privacy e sicurezza. Il produttore annuncia inoltre che il suo sistema operativo è più accessibile agli utenti ipovedenti o con difficoltà di udito e introduce, tra le varie funzionalità, nuovi widget, nuove emoji 3D, riconoscimento delle immagini e sottotitoli in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale. Si potranno anche collegare due cuffie wireless a un singolo smartphone e controllare la musica da uno smart display o da un altoparlante.

Le cartelle delle applicazioni offrono più dimensioni. Si potrà anche classificare automaticamente le applicazioni per colore o funzione e Huawei ha aggiunto diversi layout di desktop. Per quanto riguarda i widget, ora possono essere raggruppati sulle schermate iniziali.

HarmonyOS 3 vuole anche essere più efficiente: Huawei afferma di aver migliorato del 7% la velocità di avvio delle applicazioni su un P50 Pro rispetto ad HarmonyOS 2. La fluidità è migliorata del 18% e il tempo di risposta delle operazioni delle applicazioni è aumentato del 14%. La tecnologia Super “Frame Gaming Engine” ha ridotto poi il consumo energetico fino al 23% per gli smartphone.

Modelli compatibili

Il nuovo aggiornamenti sarà lanciato in una prima fase beta in Cina disponibile dal Huawei Club o sull’applicazione My Huawei. Non è ancora una beta pubblica e dovremo aspettare prima di vedere atterrare una prima versione stabile. Nessuna informazione è stata rilasciata per l’Europa.