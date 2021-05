Mancano pochi giorni al lancio di HarmonyOS, il nuovo sistema operativo di Huawei che dovrebbe essere lanciato con una presentazione ufficiale il 2 giugno. Il gigante cinese ha grandi progetti per la sua piattaforma alternativa ad Android e un obiettivo davvero ambizioso: farla girare su 300 milioni di dispositivi entro la fine dell’anno.

Una parte di tale obiettivo sarà naturalmente raggiunto con la vendita di nuovi dispositivi, ma saranno comunque molti gli smartphone già in circolazione che dovranno essere aggiornati.



Huawei ha pubblicato teaser per l’evento del 2 giugno nel quale vi sono ghiotte anticipazioni che riguardano il tablet MatePad Pro 2, così come lo smartwatch Huawei Watch 3: entrambi i dispositivi saranno fra i primi ad integrare HarmonyOS “out of the box”. Gran parte dell’impegno, dunque, sarà concentrato sull’aggiornamento dei dispositivi esistenti da Android ad HarmonyOS.

Un processo che dovrebbe iniziare abbastanza presto e che probabilmente prenderà il via proprio al termine dell’evento del 2 giugno.

Nel weekend è stata diffusa in rete una lista del primo lotto di telefoni che migreranno ad HarmonyOS. Fra i modelli che per primi dovrebbero ricevere il nuovo sistema operativo di Huawei troviamo Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS, Mate X2, nova 8, nova 8 pro e MatePad Pro.

La fonte rileva inoltre che molti dispositivi distribuiti ai negozi fisici (probabilmente in Cina) sono già stati aggiornati a HarmonyOS così da essere pronti per essere venduti a partire dal 3 giugno. Si tratta comunque solo di una prima “ondata” di aggiornamenti ad HarmonyOS, perché altri seguiranno molto presto.



Al momento c’è molta curiosità riguardo a HarmonyOS, ma di lui si sa ancora molto poco. Abbiamo visto infatti solo frammenti di video che confrontano il nuovo sistema operativo con Android e la EMUI 11. I due ambienti sembrano molto simili, come se Huawei avesse voluto creare una propria piattaforma, senza però rischiare di stravolgere le abitudini dei suoi consumatori.

Ma l’attesa sta per finire, e mercoledì sapremo tutto, ma proprio tutto du HarmonyOS.

