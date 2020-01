Hisense: in arrivo una Laser Tv con pannello arrotolabile (video)

Tra le novità in ambito audio/video impossibile non citare le nuove Laser Tv. Si tratta di una vera e propria nuova categoria (probabilmente spinta dal marketing perché la parola proiettore spaventava l’acquirente) che unisce la tecnologia dei proiettori ai pannelli fissi, che devono però essere installati da personale specializzato. Secondo i dati riportati da CMM (China Market Monitor Co), da gennaio a novembre 2019 le vendite complessive dei Laser Tv sono aumentate del 107% ed è la categoria di prodotti con la crescita più rapida nel mercato dei televisori a colori negli ultimi anni.Tra i produttori più attivi in questo segmento c’è sicuramente Hisense, che già a Ifa 2019 aveva presentato diversi modelli…

Il pannello si arrotola

L’ultima novità di Hisense in questo segmento arriva dal CES di Las Vegas, dove il produttore cinese ha presentato la nuova Self-Rising Screen Laser TV con uno schermo che si avvolge in autonomia (senza abbassarne le prestazioni) e che si contraddistingue per un design one-body e un ampio display da 70 pollici. In questo modo non è nemmeno più richiesta la presenza dell’installatore.

Di seguito il video della presentazione:

Sonic Screen Laser TV

Hisense Sonic Screen Laser TV è invece il primo modello dotato di tecnologia DML (Distributed Mode Loudspeaker) in grado irradiare il suono tramite vibrazioni a spettro completo su tutta la superficie del pannello. Si ottiene così una maggiore distanza di trasmissione, un senso più chiaro della posizione del suono ed altissima qualità sonora.

TriChroma Laser TV L9

Il nuovo TV L9 con i pannelli da 75 o 100 pollici è dotato dell’innovativa tecnologia Trichroma che permette di impostare i colori naturali al massimo del loro realismo, raggiungendo il 90% di quelli riconoscibili dall’occhio umano. Hisense Trichrome Laser TV raggiunge lo standard BT.2020, il più elevato dal punto di vista della profondità del colore che punta alla perfetta riproduzione dell’intera gamma di colori percepiti dal nostro sistema visivo. Nella fiera di Las Vegas, Hisense per prima mostra i contenuti Dolby Vision riprodotti su una Laser TV 4K, sul proprio Trichrome Laser TV da 100”.