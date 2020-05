Hisense Laser TV 100L5F: l’effetto cinema a casa tua!

Tra le ultimissime novità in ambito tecnologico meritano un posto d’onore le Laser Tv. Senza scomodare la fantascienza, dietro al termine laser Tv si nasconde in realtà una vecchia conoscenza, il classico ma poco amato proiettore, migliorato in unica soluzione comprensiva di schermo e con la capacità di proiettore immagini enormi da distanza ravvicinata. Hisense è stata tra le aziende più attive riguardo questa tecnologia e dopo aver presentato al Ces di Las Vegas una versione di Laser Tv con schermo che si srotola, ecco arrivare un nuovo modello dal piglio più classico.

Hisense Laser Tv 100L5F

Il nuovo Laser TV 100L5F di Hisense ha come punto di forza la possibilità di offrire un’area di proiezione fino a 100 pollici, ovvero oltre 2,5 metri di diagonale.

Questa superficie così grande si può ottenere in modo semplice e veloce perché l’uso del dispositivo non richiede nessuna particolare installazione. Rispetto ai proiettori tradizionali il Laser TV 100L5F utilizza un’ottica a tiro corto, questo significa che per raggiungere la dimensione di 100 pollici è sufficiente posizionare il proiettore ad appena 19 centimetri dalla parete. Non è dunque necessario né fissare il Laser TV alla parete, né al soffitto, e neppure dover distendere lunghi cavi di collegamento. Il sistema di proiezione basato con tecnologia laser DLP, offre infatti immagini nitide e colori brillanti. La sorgente luminosa riduce al minimo la dispersione e la sua durata è garantita per più di 25mila ore.

Laser TV 100L5F supporta inoltre la risoluzione 4K Ultra HD per un totale di 8,3 milioni di pixel, un numero ideale per riuscire a vedere tutti i dettagli delle scene su una superfice così grande. L’esperienza immersiva offerta da questo prodotto è assicurata anche da una rappresentazione dei colori estremamente naturale, bilanciando intensità e brillantezza. Inoltre, grazie alla compatibilità con lo standard HDR il sistema analizza ogni immagine e la ottimizza tramite una sequenza di regolazione su ogni singolo frame, tarandone luminosità, saturazione del colore e contrasto, per renderla più realistica.

Comparto Audio

Nessun compromesso neppure nel comparto audio sia grazie all’integrazione di un potente speaker da 30 watt, sia per il supporto in modo nativo dello standard Dolby ATMOS, capace di restituire una piena esperienza cinematografica riproducendo la colonna sonora ricca di dettagli e simulando al meglio la provenienza dei suoni.

Tra gli aspetti distintivi di questo prodotto non va infine dimenticato l’integrazione della piattaforma VIDAA di Hisense che di fatto trasforma il Laser TV in una vera e propria console per l’intrattenimento domestico. Questo significa che è possibile accedere in modo facile, veloce e intuitivo a tutti i principali servizi di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video. Direttamente dal telecomando è anche possibile accedere alla tradizionale programmazione televisiva sfruttando il sintonizzatore digitale terrestre e satellitare integrato certificato tivùsat 4K e R2 per la ricezione dei relativi servizi free e pay tv. Inoltre, come tutti i dispositivi Hisense, anche questo è compatibile con l’assistente digitale Amazon Alexa.

Occhi sempre protetti

Il sistema assicura anche una protezione attiva per gli occhi, se infatti un soggetto si avvicina alla sorgente luminosa la luce passa direttamente a nero. Inoltre, è stato di recente certificato da TÜV (riconosciuto ente tedesco in materia) per la bassa emissione di radiazioni da luce blu. Ottimi anche i consumi, a parità di pollici rispetto a un TV, si risparmia ben il 37%, traguardo che si riesce a raggiungere utilizzando la versione con lo schermo incluso. Questo accessorio è stato progettato proprio per assorbire la luce ambientale, per massimizzare la resa visiva, ma anche per ridurre al minimo la riflessione della luce assicurando un totale comfort visivo.

Prezzi

Hisense Laser TV100L5F sarà disponibile da giugno al prezzo al pubblico di 3.999 euro, con l’aggiunta dello schermo il prezzo è di 5.999 euro.