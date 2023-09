HMD Global produrrà smartphone a proprio marchio

HMD, che negli ultimi sei anni ha distribuito smartphone con il brand Nokia, ha annunciato l’arrivo sul mercato di modelli a marchio proprio.

L’annuncio è stato dato da Jean-Francois Baril, cofondatore, presidente e amministratore delegato di HMD Global. Il manager ha rivelato sulla sua pagina LinkedIn che sia i telefoni HMD sia quelli Nokia coesisteranno e che “i clienti si dovranno aspettare una forte collaborazione fra i due partner”.

In un lungo post, Baril ha affermato che HMD Global è “il produttore di smartphone 5G in più rapida crescita anno dopo anno” e leader nella sostenibilità con i dispositivi Nokia riparabili lanciati negli ultimi dodici mesi.

L’azienda è ora pronta “ad entrare nel mercato in modo indipendente per creare un nuovo mondo per le telecomunicazioni focalizzato sulle esigenze dei consumatori”.

HMD è orgogliosa di essere “una delle più grandi aziende produttrici di smartphone in Europa” e presto inizierà a fornire “dispositivi mobili convenienti e di alta qualità” ai consumatori di tutto il mondo.

L’annuncio non offre dettagli sulla tempistica dell’operazione, ma ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane.