HONOR 100 esordisce con chipset Snapdragon 7 Gen3, il modello 100 Pro con SD 8 Gen 2

Honor ha presentato ufficialmente gli smartphone della serie 100 che comprende due modelli: Honor 100 (il primo dispositivo ad integrare lo Snapdragon 7 Gen 3) e Honor 100 Pro.

Entrambi i telefoni sono dotati di ricarica da 100 W e di un chip RF C1 personalizzato per chiamate migliori anche nelle situazioni più difficili.

HONOR 100

La versione base è sottile solo 7,8 mm e offre un display OLED da 6,7” con risoluzione di 1220p e uno scanner di impronte digitali sotto il pannello.

Il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ha una CPU con un core Cortex-A715 che arriva fino a 3,15 GHz, al quale si aggiungono tre core a 2,4 GHz e quattro unità Cortex-A510 per l’efficienza a 1,8 GHz.



Ci sono solo due fotocamere sul retro: una principale da 50 Megapixel con sensore Sony IMX906 e apertura f/1.95 e OIS, e una fotocamera ultrawide da 12 Megapixel con ampiezza di 112 gradi. La fotocamera selfie ha invece un sensore da 50 Megapixel con luminosità f/2.1.

Il chip C1 determina la migliore antenna a cui connettersi e, quando è disponibile la connettività Wi-Fi, il telefono può passare facilmente da una rete all’altra.

Honor assicura che i telefoni della serie 100 riusciranno a inoltrare e ricevere chiamate più affidabili durante i viaggi in treno ad alta velocità, mentre Internet e i video funzioneranno senza problemi anche in metropolitana e negli ascensori.



Honor 100 integra una batteria da 5.000 mAh, ha connettività NFC, suono Honor Histen e gira sull’interfaccia MagicOS 7.2 basata su Android 13.

I prezzi di Honor 100 partono da CNY 2.499 (circa 320 euro) per la versione da 12/256 GB. Sono disponibili quattro opzioni di colore: nero, bianco, blu o viola. Ill telefono può già essere ordinato sul sito Web di Honor China.

HONOR 100 Pro

Honor 100 Pro ha invece uno schermo OLED da 6,78 pollici ed è alimentato da un chipset Snapdragon 8 Gen 2 più potente. Il produttore ha mantenuto la fotocamera principale da 50 Megapixel e quella ultrawide da 12 Megapixel, con l’aggiunta di una terza fotocamera da 32 Megapixel che, secondo l’azienda, può effettiare zoom fino a 50x.



Lo smartphone integra la stessa batteria da 5.000 mAh del fratello minore con ricarica da 100 W, ma qui offre anche il supporto per la ricarica wireless da 66 W che permette al telefono di ricaricarsi dallo 0 al 100% in 42 minuti.





Fra le altre specifiche troviamo il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6, il chip C1 per una migliore gestione della radiofrequenza e l’interfaccia MagicOS 7.2.



Honor 100 Pro è già in vendita in quattro colori: nero, bianco, blu e viola. I prezzi partono da 3.399 CNY (circa 440 euro) per l’opzione da 12/256 GB e possono arrivare a 4.399 CNY (circa 565 euro) per la variante con 16 GB di Ram e 1 TB di storage, quest’ultima però limitata limitata solo ai colori viola e bianco.