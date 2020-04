Honor: 20% di sconto sulle riparazioni fuori garanzia

Il produttore cinese resta vicino ai propri clienti anche durante l’emergenza sanitaria con una serie di iniziative per mitigare eventuali problematiche che possono insorgere nei dispositivi. L’ultima in ordine di tempo è lo sconto del 20% sul costo delle riparazioni non coperte da garanzia (il classico display rotto, ad esempio).

Tutto a domicilio

Dopo aver prolungato la scadenza della garanzia fino al 15 giugno per tutti i dispositivi – smartphone, Pc, tablet, wearable e audio – il cui periodo di assistenza gratuito sarebbe terminato fra il 15 marzo e il 14 giugno compresi, Honor aveva attivato il servizio gratuito di presa e riconsegna del prodotto al domicilio del cliente (https://www.hihonor.com/it/support/express-repair/). Un Centro Assistenza autorizzato gestirà la riparazione in base alle condizioni di garanzia e restituirà il dispositivo al domicilio dell’utente.

Il supporto via app

Se si riscontrano delle anomalie con il device in possesso, Honor consiglia innanzitutto di utilizzare l’app Supporto, preinstallata sul dispositivo, per effettuare una diagnosi e identificare il problema. “Diagnosi intelligente” permette di analizzare la maggior parte delle funzionalità del tuo dispositivo, aiutando a mantenere sempre performance ottimali.