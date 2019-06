Honor 20 Pro arriva in Italia

Dopo la presentazione del 21 maggio, Honor ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato italiano di Honor 20 Pro al prezzo di 599€.

Honor 20 ritarderà invece di qualche settimana, con disponibilità sullo store HiHonor il 28 giugno al prezzo di 499€.

La bellezza della Quad Camera AI da 48 MP di HONOR 20 PRO

La camera quadrupla si distingue per la fotocamera principale Sony IMX586 da 48MP che, con l’avanzata Modalità AI Ultra Clarity e la Super Night Mode AIS, permette di scattare con una chiarezza mai vista. La quad camera è inoltre dotata del Super Grandangolo da 16 MP, con il teleobiettivo da 8MP e la fotocamera macro da 2MP, che consente agli utenti di immortalare anche gli scenari più ampi e o più ravvicinati, grazie alla Stabilizzazione Ottica dell’Immagine (OIS). Un set up fotografico straordinario che ha permesso alla serie HONOR 20 di aggiudicarsi il punteggio di 111 su DxOMark.

HONOR 20 PRO lascia il settore a bocca aperta anche grazie all’innovativa Super Night Mode AIS e all’apertura da F1.4 – per la prima volta in dotazione a uno smartphone. Grazie alla tecnologia di stabilizzazione multi-frame AI e a un avanzato algoritmo, questa funzione consente scatti notturni ultra-nitidi, luminosi, con un controllo del rumore ottimale e una fedele riproduzione del colore. Una maggiore quantità di luce è in grado di passare attraverso l’obiettivo grazie all’apertura da F1.4, permettendo agli utenti di immortalare i momenti più magici fino all’ultimo dettaglio, persino in contesti di illuminazione scarsa.

La Quad Camera AI da 48MP permette di scattare foto più nitide che mai anche durante il giorno, specialmente grazie all’innovativa Modalità AI Ultra Clarity. Dopodiché, la Dual NPU e la Dual ISP del chipset Kirin 980 da 7nm raccolgono i migliori dettagli di ciascuno di questi scatti, per creare una “Super Foto” da 48MP, la cui qualità supera quella delle immagini standard da 48MP. I dettagli e colori sono regolati così dà offrire il massimo della vividezza. Inoltre, gli scatti diventano ancora più preziosi con il super grandangolo da 16MP, grazie alla vista a 117°. La Stabilizzazione Ottica dell’Immagine (OIS) attiva i piccoli sensori giroscopici che spostano parti della lente dell’obiettivo nel senso del movimento prima che l’immagine sia convertita in formato digitale, creando così un’immagine a fuoco anche in situazioni non perfetta stabilità.

L’obiettivo macro da 2MP supporta invece gli utenti più creativi – offrendo loro prospettive che non avrebbero mai potuto cogliere a occhio nudo. Permette infatti di catturare dettagli incredibili a partire da 4 cm di distanza – il che è ideale per i fotografi che amano scattare scenari di flora e fauna. Analogamente, lo zoom ottico lossless da 3x, quello ibrido da 5x e quello digitale da 30x permettono agli utenti di scattare particolari perfetti con il massimo della discrezione – una funzionalità molto utile per gli amanti della natura che vogliono fotografare specie selvatiche o per gli street photographer che immortalano i ritmi caotici della vita urbana giorno dopo giorno.

La meraviglia del rivoluzionario design olografico dinamico

HONOR 20 PRO ridefinisce l’esperienza d’uso: è infatti il primo prodotto mai offerto da HONOR a essere dotato di dorso in vetro olografico dinamico multidimensionale. Frutto della raffinata e assolutamente inedita tecnologia Triple 3D Mesh di HONOR, il processo a due fasi prima crea uno strato di profondità, utilizzando la nanotecnologia per incidere milioni di prismi in miniatura. Una volta terminato questo complicato processo, si procede all’assemblaggio degli strati di vetro, colore e profondità. Quando la luce attraversa i prismi per raggiungere lo strato di profondità, viene riflessa in ogni direzione.

Disponibile nelle varianti Phantom Black e Phantom Blue, lo strato di colore di HONOR 20 PRO è combinato con quelli di vetro e profondità in un ambiente sottovuoto, mantenendo un controllo accurato sia della temperatura che della pressione. Il risultato è un effetto ottico di profondità, in grado di distinguere il nuovo flagship dai predecessori. Vista la complessità della procedura, solo 20 dei 100 strati posteriori sono in grado di soddisfare gli altissimi standard richiesti.

La meraviglia di un’esperienza d’uso a 360°

La filosofia di HONOR, che si ispira al costante miglioramento, ha fatto sì che il brand si spingesse oltre al raffinato design olografico dinamico del dorso in vetro. HONOR 20 PRO vanta infatti un display all-view da 6.26”, con un rapporto corpo-schermo pari a 91.7%. Con la fotocamera in-screen da 4.5mm, il display all-view consente un’esperienza visiva ancora più avvolgente – il tutto senza compromettere l’estetica del device.

Il sensore di impronte digitali sul lato destro del frame di alluminio è stato posizionato in modo da favorire la naturale presa delle dita nel momento in cui si afferra il telefono. La disposizione asimmetrica a “L” dei quattro obiettivi consente la presenza di una batteria da 4,000 mAh, in grado di supportare un’intera giornata di utilizzo ininterrotto. Infine, HONOR 20 PRO è dotato di componenti per la dissipazione del calore realizzati in grafene, che aiutano a gestire il calore in modo efficiente e garantiscono performance ottimali.

Per quanto riguarda il mobile gaming, HONOR 20 PRO è dotato della GPU Turbo 3.0 – una caratteristica che aumenta le funzionalità del dispositivo, offrendo agli utenti un’esperienza visiva e tattile migliorata. Anche sulla base delle richieste dei consumatori, HONOR 20 PRO ha collaborato con circa 25 tra i produttori di giochi per cellulare più richiesti, tra cui Fortnite, PUBG Mobile, e Arena of Valor.

Oltre all’esperienza visiva e di gaming, gli utente potranno godere di un’acustica immersiva, grazie al Virtual 9.1 Surround Sound alimentato da Histen 6.0. È la prima volta che uno smartphone offre una tecnologia così sofisticata. Il Virtual 9.1 Surround Sound supporta tutti i tipi di auricolare, wireless o standard, e offre un doppio microfono integrato, dotato di una funzione di riduzione del rumore di fondo – un sistema pensato ad hoc per le esigenze dei più ferventi audiofili e tecnofili.