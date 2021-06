Honor 50: i tre modelli della gamma, le specifiche, le foto

La prossima settimana, il 16 giugno, Honor presenterà ufficialmente i suoi nuovi smartphone della serie 50, la prima linea di fascia dopo la separazione da Huawei.

Oggi dalla rete, dopo le decine di indiscrezioni delle passate settimane, arrivano le specifiche tecniche e le immagini di tutti e tre i presunti membri della famiglia. Honor 50 SE sarà il modello entry-level della gamma: sarà dotato di un display LCD Full HD+ da 6,78 pollici, animato dal chipset MediaTek Dimensity 900 e con una configurazione a tripla fotocamera posteriore (la principale da 100 Megapixel f/1.9, una ultrawide da 8 Megapixel f/ 2.2 e una macro da 2 ultrawide f/2.4). La batteria sarà da 4.000 mAh con ricarica rapida da 66 W. Il dispositivo pesa 191 grammi e misura 164,73 x 75,63 x 8 mm.

Salendo nella gamma troviamo invece Honor 50, uno smartphone con display Oled Full HD+ da 6,57 pollici, chipset Snapdragon 778G e un sistema di ben quattro fotocamere: (principale da 108 Megapixel f/1.9, ultrawide 8 Megapixel f/2.2 , macro da 2 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel). C’è anche una selfie camera da 32 Megapixel f/2.2 e una batteria da 4.300 mAh con ricarica a 66 W. Il modello mediano della gamma misura 159,96 x 73,76 x 7,78 mm e pesa 175 grammi.

Infine, l’Honor 50 Pro, identico all’Honor 50, a parte il fatto che sfoggia uno schermo Oled FHD+ da 6,72 pollici e una seconda fotocamera frontale da 12 Megapixel. Il Pro disponde anche anche del supporto per la ricarica rapida da 100 W, ma con una batteria più piccola da 4.000 mAh. Apparentemente passerà da zero a 100% in 25 minuti. L’Honor 50 Pro pesa 187 g e misura 163,46 x 74,66 x 8,05 mm. Dalle immagini che pubblichiamo in questa pagina Honor 50 Pro dovrebbe essere disponibile in almeno quattro colorazioni ma resta poi da vedere quali saranno i colori scelti da ciascun Paese prima della commercializzazione.

