HONOR 70: foto video e contenuti premium in uno smartphone di fascia media [recensione+video]

Honor 70 è stato annunciato a Ifa 2022 ed è l’ultimo modello in ordine di uscita della serie numerica di smartphone di fascia alta del produttore cinese.

È un dispositivo molto interessante sia per la sua sezione tecnica sia per il target, orientato maggiormente verso la clientela lifestyle, e che strizza l’occhio ai blogger, utilizzatori intensivi delle funzioni video. Ma è l’intero pacchetto a convincere, perché ben bilanciato, soprattutto per quanto riguarda il rapporto prestazioni/consumi. Ma andiamo con ordine.

Scheda tecnica HONOR 70

Design

In una parola lo definiremmo: “raffinato”. Honor 70 offre una suggestiva interpretazione visiva di luci e ombre con forme geometriche, è stato progettato con una tecnologia a doppia pellicola, tripla texture e doppio rivestimento che lo rendono scintillante, glamour e allo stesso tempo resistente. Un’ottima combinazione fra arte, design e tecnologia. Sulla parte posteriore ci sono due grandi cerchi, che contengono i sensori fotografici e un flash led. Un design distintivo che rappresenta un pregio, proprio in un momento in cui gli smartphone si assomigliano molto l’un l’altro.

Il display di Honor 70

Honor 70 è dotato di un display Oled curvo da 6,67 pollici e di cornici sottili da 1,51 mm su entrambi i lati verticali, con un rapporto schermo-corpo del 93,27%.

Lo schermo supporta una risoluzione di 2.400×1.080 pixel, 1 miliardo di colori, 100% DCI-P3 e HDR10+ e assicura colori vividi e dettagli nitidi. Il refresh rate è di 120 Hz, lo schermo sempre luminoso e ben leggibile anche da angoli estremi. È di sicuro una delle sezioni di maggior valore del telefono.

L’hardware di Honor 70

La scelta del processore Snapdragon 778G Plus si rivela vincente. Si tratta infatti di uno dei processori meglio riusciti degli ultimi anni, in grado di bilanciare al meglio la potenza necessaria per muovere uno smartphone di questo livello, senza incidere sui valori dell’autonomia della batteria. Il chipset è 5G. Ci sono 8 GB di Ram e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

La memoria purtroppo non è espandibile. Lo smartphone è anche dotato della tecnologia proprietaria OS Turbo X, che consente un miglioramento delle prestazioni sia software sia hardware.

UI Experience

Honor 70 gira sull’interfaccia Magic UI 6.1 basata su Android 12, che appare in continua evoluzione e aggiunge funzioni e possibilità di personalizzazione del telefono, come la visualizzazione multifinestra, una più intuitiva gestione dei file personali e una particolare attenzione per chi utilizza altri dispositivi dell’ecosistema. Tutto il sistema è comunque fluido e si muove con estrema reattività.

La fotocamera di Honor 70

Honor porta all’esordio la nuova fotocamera IMX800 di Sony da 54 Megapixel con apertura ƒ/1.9, abbinata a una fotocamera ultra-wide e macro da 50 Megapixel (f/24) e a un sensore da 2 Megapixel deputato alla gestione della profondità di campo. Le immagini scattate con l’obiettivo principale sono ricche di dettaglio, luminose e rispettose delle cromie, sicuramente di un livello superiore a quello degli altri smartphone di questa fascia di prezzo. Gli scatti realizzati con la ultra grandangolare denotano un po’ più di rumore, ma hanno comunque una buona qualità. Bene anche lo sfocato naturale di entrambe le focali e gli scatti notturni (se ne ottengono di buoni anche con la modalità automatica). Si girano video in 4K a 30 fps.



Il dispositivo sarà particolarmente apprezzato dai produttori di contenuti e dai Vlogger, grazie ad alcune funzioni specifiche: una su tutte, la modalità Solo Cut, che consente di produrre vlog in grado di mettere in evidenza una persona specifica in un gruppo grazie alla tecnologia integrata di reidentificazione della persona. Con il Dual Video Streaming, Honor 70 può registrare due video contemporaneamente, uno con un singolo soggetto e l’altro con l’intero gruppo. La selfie cam da 32 Megapixel, infine, gira video in Full-HD.

Un comparto di grande pregio a cui manca solo la ciliegina sulla torta ossia la stabilizzazione ottica.

L’audio dello smartphone

L’audio del telefono – anche se solo mono – è complessivamente buono, sia durante le chiamate sia quando si utilizza il vivavoce per parlare o ascoltare musica o, ad esempio, contenuti da un canale YouTube. Non ci sono distorsioni e il volume permette una regolazione sempre corretta.

Batteria

La batteria ha una capacità da 4.800 mAh, che permette di arrivare a sera senza alcun problema. In più c’è la ricarica rapida da 66 W che permette di ricaricare il dispositivo dal 3% al 60% in 20 minuti.

Gli Awards di Cellulare Magazine

HONOR 70 si aggiudica due dei nostri prestigiosi Awards. Per lo splendido display, che ha un raggio di curvatura di 80 gradi, una retroilluminazione perfetta e una resa colore molto naturale, e per le foto. La camera principale, infatti, non stonerebbe neppure se installata su qualche smartphone di fascia superiore.

Il Giudizio di Cellulare Magazine

Honor 70 è uno smartphone ben riuscito, costruito con buoni materiali e ottimamente rifinito. È semplice e intuitivo in tutte le sue sezioni, è dotato di una buona batteria e di un pacchetto fotocamere versatile, in grado di restituire scatti di buon livello un po’ in tutte le situazioni, notte compresa. in più, gira video in 4K. Ha un’estetica originale e distinguibile, un merito non da poco per uno smartphone, di questi tempi.

PRO Design originale e riconoscibile

Design originale e riconoscibile Fotocamera di alto livello

Fotocamera di alto livello Ottimo rapporto potenza/consumi

CONTRO Niente jack per le cuffie

Niente jack per le cuffie Non si può espandere la memoria

Non si può espandere la memoria Manca la stabilizzazione ottica della fotocamera