HONOR 70 ufficiale con fotocamera principale da 54 Megapixel e funzioni speciali per Vblogging

A IFA 2022 Honor ha annunciato il nuovo smartphone Honor 70, nuovo arrivato della serie numerica di smartphone di fascia alta.

Lo smartphone è dotato di un display da 6,67 pollici OLED incurvato, con risoluzione di 2.400×1.080 pixel e un refresh rate di 120 Hz. Lo schermo supporta 1,07 miliardi di colori, 100% DCI-P3 e HDR10+, offrendo agli utenti colori vividi e dettagli nitidi e un’esperienza di intrattenimento coinvolgente durante la visione dei contenuti.

Le fotocamere

HONOR 70 è dotato di una doppia fotocamera principale che comprende un’ottica Super Sensing da 54 Megapixel (f/1.9)con un sensore IMX800 da 1/1,49″ e una fotocamera ultra-wide e macro da 50 Megapixel (f/24).

Nella parte frontale, invece, troviamo una selfie camera da 32 Megapixel.

Il dispositivo sarà particolarmente apprezzato dai produttori di contenuti e dai Vlogger, grazie ad alcune funioni specifiche: una su tutte, la modalità Solo Cut, che consente di produrre vlog in grado di mettere in evidenza una persona specifica in un gruppo grazie alla tecnologia integrata di reidentificazione della persona. Con il Dual Video Streaming, HONOR 70 può registrare due video contemporaneamente, uno con un singolo soggetto e l’altro con l’intero gruppo.

Il dispositivo, inoltre, registra video in 4K a 30 fps.

Il nuovo smartphone è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G e supporta le modalità GPU Turbo X e OS Turbo X, offrendo prestazioni fluide e un’esperienza reattiva.

La batteria è da 4.800 mAh, con ricarica rapida da 66W in grado di ricaricare il telefono del 60% in soli venti minuti.

Magic UI 6.1

Honor 70 è il primo smartphone della serie numerica del produttore con interfaccia Magic UI 6.1 basata su Android 12 e disponibile in una gamma di colori alla moda, tra cui Midnight Black, Crystal Silver e Emerald Green.

Nel corso della presentazione, Honor ha anche annunciato l’arrivo di MagicOS 7.0 che consentirà agli utenti di controllare un laptop, uno smartphone e un tablet HONOR utilizzando un’unica tastiera e un unico mouse. Grazie a questa funzione, gli utenti potranno trascinare i file da un dispositivo all’altro senza alcuna interruzione e digitare testi sullo smartphone o sul tablet con la tastiera del laptop. MagicOS 7.0 sarà annunciato ufficialmente nel quarto trimestre del 2022 e sarà poi distribuito anche sul nuovo dispositivo appena lanciato.

Prezzi e disponibilità Honor 70

HONOR 70 sarà presto disponibile in Italia sulle seguenti piattaforme:

Hihonor.com: HONOR 70 sarà disponibile in preorder dal 2 al 9 settembre nei colori verde, nero e silver. Il sito presenterà un’area riservata con diverse offerte esclusive e un coupon di 50,00 euro di sconto. Sarà inoltre possibile approfittare del vantaggioso bundle per acquistare il dispositivo insieme alle Earbuds 3 Pro e a una cover speciale.

Sarà possibile acquistare il nuovo smartphone a partire dal 9 settembre al seguente prezzo:

HONOR 70 8+128G a 549,90 euro

HONOR 70 8+256G a 599,90 euro

Amazon: HONOR 70 sarà disponibile su Amazon al prezzo di 549,90 euro nelle versioni verde e nero.

HONOR 70 sarà acquistabile anche nei punti vendita offline: a partire dal 2 settembre nei principali punti vendita specializzati e presso gli operatori Vodafone e Wind3.