HONOR 90 GT: ricarica rapida da 100 W e Snapdragon 8 Gen 2

Honor ha annunciato in Cina il modelo Honor 90 GT. Il dispositivo offre una scheda tecnica di grande spessore che include il chipset Snapdragon 8 Gen 2, tagli di memoria che vanno fino a 24 GB di Ram e ricarica rapida da 100 W.



Honor 90 GT è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 1.200 x 2.664 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il pannello è inoltre dotato di dimmer PWM a 3.840 Hz, di uno scanner di impronte digitali integrato e di una fotocamera frontale da 16 Megapixel alloggiata all’interno di un piccolo foto posto nella parte superiore dello schermo.



Sul retro è presente una fotocamera principale da 50 Megapixel con un sensore Sony IMX906 e OIS coadiuvata da un obiettivo ultrawide da 12 Megapixel.

Lo smartphone è mosso dal chip Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a un massimo di 24 GB di Ram, una quantità di memoria davvero poderosa, la più ampia mai integrata su qualsiasi smartphone Honor.

Il modello base viene fornito con 12 GB di Ram mentre la versione intermedia arriva a 16 GB. Lo spazio di archiviazione parte da 256 GB e arriva fino a 1 TB.

Honor 90 GT gira sulla MagicOS 7.2 basata su Android 14 e dispone di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 W.

Prezzi, colori e disponibilità

Honor 90 GT è disponibile in Cina nei colori nero, blu e oro. Il prezzo parte da 2.599 CNY (365 dollari) per la versione da 12/256 GB e sale a 3.699 (520 dollari) per il modello con 24 GB di Ram e 1 TB di spazio di archiviazione. Le vendite iniziano il 26 dicembre. Al momento non ci sono notizie ufficiale dell’arrivo di questo modello in Italia.