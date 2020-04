Honor 9X Pro: con tripla fotocamera e servizi HMS a 249 euro

Honor ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di HONOR 9X Pro, il primo smartphone HONOR con a bordo i servizi Huawei Mobile Services (HMS).

La scheda tecnica

Il Chipset AI Kirin 810 da 7nm ad alta efficienza migliora l’efficienza energetica del 20% ed è equipaggiato con la GPU Mali-G52 MP6 che permette a Kirin Gaming+ di fornire ai giocatori hardcore un’esperienza di gioco migliorata grazie alle migliori prestazioni grafiche. Dotato di un sistema di raffreddamento liquido, migliora inoltre efficacemente la dissipazione del calore durante sessioni intense e prolungate di gioco. La memoria Ram è di 6 GB e quella Rom di 256 GB.

la fotocamera

Honor 9X Pro è dotato di tripla fotocamera da 48 Megapixel. L’illuminazione è altrettanto importante per creare una foto altamente professionale, ed è per questo che Honor 9X Pro è dotato di un’apertura f/1,8 e di un sensore da ½ pollice per aumentare la risoluzione e la qualità dell’immagine. L’aggiunta della Super Wide Angle Camera a 120° aiuta gli utenti ad acquisire una visione ampia ed estesa. Con la correzione automatica della distorsione, offre uno stupefacente campo visivo di 120° per consentire agli utenti di condividere ancora più scenari in accattivanti scatti paesaggistici, mentre l’obiettivo Depth-Assist da 2MP a f/2,4 consente di creare ritratti professionali con effetto bokeh di sfondo, come in studio, in movimento.

Il Display

Honor 9X Pro adotta una Pop-Up Selfie Camera. Grazie alle lunette ultrasottili e all’avanzata tecnologia chip-on-film (COF), il display HONOR FullView Display da 6,59″ raggiunge un rapporto schermo/corpo del 92%. Affinché Honor FullView Display da 6,59″ possa funzionare al massimo del suo potenziale, gli ingegneri Honor hanno utilizzato il Dynamic Range Enhancer, una tecnologia di miglioramento video normalmente limitata solo agli smartphone di fascia alta. Basato sull’elaborazione HDR, l’algoritmo HiACE ottimizza il contrasto in aree troppo luminose o troppo fioche, ripristinando automaticamente i dettagli per tutti i contenuti video.

Videogaming

Per gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo, una delle cose più fastidiose del gioco sullo smartphone è l’attesa per caricare un’impostazione grafica più complessa. Honor 9X Pro la riduce al minimo, offrendo un’esperienza senza soluzione di continuità con il recente UFS 2.1 Storage & EROFS File System. Il ruolo della memoria flash negli smartphone è equivalente a quello di un disco rigido in un computer, le prestazioni che influenzano direttamente la velocità e la potenza di elaborazione del dispositivo. Rispetto al Multi-Media Controller integrato (eMMC), l’UFS 2.1 Storage trasferisce i dati attraverso il segnale seriale più avanzato, consentendo la lettura e la scrittura simultanea con un full duplex. Grazie all’elevata larghezza di banda di 1200MB/s, HONOR 9X Pro raggiunge un’alta velocità di lettura e scrittura a 962MB/s e 169MB/s rispettivamente.

Prezzi e disponibilità

Honor 9X Pro al prezzo di 249.90 euro sarà disponibile alla vendita in occasione del lancio del nuovo e-commerce ufficiale HiHonor, on air il 16 aprile, con una incredibile offerta a questo link.