HONOR a IFA 2023: foldable e una nuova colorazione per Honor 90

C’è molta attesa per i prodotti che HONOR presenterà all’IFA di Berlino. La conferenza stampa internazionale si terrà il 1 settembre alle 10 ma, nei giorni scorsi, sono arrivate alcune indiscrezioni su ciò che il produttore cinese lancerà nel corso della kermesse berlinese.

Foldable, innanzitutto: uno o, più probabilmente, due modelli di smartphone con display pieghevole, che formeranno una vera e propria gamma finalmente distribuita, dopo l’esordio in Cina, anche sui mercati europei, Italia compresa.

Inoltre, a IFA 2023 HONOR presenterà anche una nuova colorazione del suo modello Honor 90: la Captivating Peacock Blue Limited Edition.

Questa scelta cromatica, ispirata ai colori vibranti della coda di pavone, intreccia l’eleganza della natura con la tecnologia. «Non si tratta solo di colore – per utilizzare le parole dell’azienda – ma di incarnare la visione e la spiritualità, qualità storicamente associate al pavone. L’edizione limitata Peacock Blue offre agli utenti più di un semplice telefono, m presenta un’opera d’arte che unisce bellezza e funzionalità».

Dunque non rimane che attendere che IFA 2023 apra i battenti per toccare con mano e vedere con i nostri occhi la nuova colorazione di Honor 90. Per conoscere meglio i nuovi foldable, invece, dovremo pazientare ancora qualche giorno….