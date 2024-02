Honor: al MWC di Barcellona anche una versione Porsche Design di Magic6 Pro

Il MWC 2024 di Barcellona si avvicina e Honor si sta preparando al lancio ufficiale dei suoi smartphone flagship. L’azienda di Shenzhen ha rivelato, ormai ufficilamente, che il modello Magic6 Pro, l’erede di Magic5 Pro, ma ha anche confermato la presentazione di Magic6 RSR Porsche Design.

In realtà, Honor non cita direttamente questo telefono, ma si limita a menzionare un dispositivo menzionato che si aggiungerà al foldable Magic V2 RSR, presentato qualche settimana fa a Lipsia.



Il keynote programmato da Honor per l’uscita globale di Magic6 a Barcellona si terrà il 25 febbraio, e proprio nel corso di questo evento è lecito ritenere che il nuovo flagship avrà anche una variante Porsche Design.

Ulteriori conferme arrivano dalla certificazione depositata dal produttore presso il MIIT (Il ministero cinese per l’industria e l’Information Technology). [fonte]

La certificazione rivela che Magic 6 RSR (numero di modello BAL-AN20) sarà dotato di connettività dual-SIM 5G e connettività satellitare. L’elenco non offre ulteriori dettagli sull’argomento, ma ci aspettiamo che il Magic6 RSR sia una versione più elaborata del Magic6 Pro con un design in linea con i dettami del brand Porsche Design.