Honor: il grande rilancio del brand parte da Magic4 e Magic4 Pro

Honor al MWC 2022 di Barcellona ha lanciato i suoi due smartphone top di gamma: sono HONOR Magic4 e HONOR Magic4 Pro.

Entrambi gli smartphone sono mossi dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supportato dalla piattaforma Honor OS Turbo X che assicura che l’hardware e il software lavorino insieme per migliorare la fluidità del sistema e il ottimizzare consumo energetico.

Honor Magic4 Pro

HONOR Magic4 Pro ha un display LTPO incurvato da 6,81 pollici in grado di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori con cornici ultra-sottili e una frequenza di aggiornamento dinamica da 1Hz a 120Hz, che si adatta in tempo reale al tipo di utilizzo dell’utente, garantendo la migliore esperienza d’uso e gestendo al meglio il consumo della batteria.

Honor Magic4 Pro è dotato di una tripla fotocamera, composta da un sensore principale (da 1/1,56 pollici) grandangolare da 50 Megapixel, un secondo sensore ultrawide da 50 Megapixel e un teleobiettivo da 64 Megapixel, un’unità periscopica capace di uno zoom ottico 3,5X e digitale fino a a 100X.

Grande cura è stata posta anche nella realizzazione del comparto video, dove Magic4 Pro è in grado di catturare immagini di alta qualità.

Entrambi i modelli della serie Honor Magic4 sono dotati di Honor Magic-Log Movie Master e AI Film Effects. Con queste modalità si ottiene la registrazione video in formato Log 4K a 10-bit a 60fps, Infrangendo così un altro punto di riferimento del settore.

Il formato Log, utilizzato per girare video professionali, permette di ottenere toni di colore cinematografici in chiarezza HDR. Inoltre il sistema consente di scattare immagini anche mentre si gira un video.

La batteria

HONOR Magic4 Pro è alimentato da una batteria da 4.600mAh che supporta la ricarica rapida con cavo a 100W in grado di ricaricare al 100% il telefono in soli 30 minuti. Ma c’è di più: Magic4 Pro è anche il primo smartphone a supportare la tecnologia 100W Wireless (carica del 60% in soli 15 minuti).

L’interfaccia Honor Magic UI

La serie HONOR Magic4 gira sull’interfaccia Magic UI 6.0 basata su Android 12, che arricchiesce l’esperienza di AI. Attraverso un’analisi del contesto, Magic UI 6.0 consente agli smartphone di agire come un assistente personale, imparando in modo intelligente le abitudini degli utenti per fornire suggerimenti e aggiornamenti su misura di tutte le app.

La sicurezza di Honor Magic4 Pro

Magic4 Pro presenta una nuova funzione di chiamata privata supportata da AI e alimentata dalla tecnologia Directional Sound, impedendo la perdita di suono così da garantire telefonate ancora più private quando ci si trova in luoghi angusti, come in auto, in una stanza o un ascensore e non vogliamo correre il rischio che chi ci sta vicino ascolti cosa dice il nostro interlocutore.

Directional Sound – sviluppato in collaborazione con Qualcomm sulla base della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – offre la prima tecnologia di divisione della frequenza che supporta la trasmissione simultanea del suono dal modulo di emissione del suono sullo schermo e dal ricevitore.

Lo schermo e il ricevitore lavorano insieme per regolare il volume dell’audio in entrata per adattarsi a diversi ambienti, assicurando la massima privacy anche negli ambienti più piccoli e silenziosi: in questo modo le persone nelle immediate vicinanze non potranno ascoltare alcuna conversazione.

La serie Honor Magic4 è dotata di un chip di sicurezza indipendente, che fornisce la massima sicurezza per le password e la biometria come il face ID e le impronte digitali.

Honor Magic4

Honor ha anche presentato la versione Magic 4 che si differenzia dal modello Pro per l’architettura delle fotocamera, che possiede tre sensori da 50+50+8 Megapixel, quest’ultimo un tele con zoom 50X. Inoltre, la ricarica rapida è da da 66W anziché 100 W.

Prezzo, disponibilità e colori

Oltre ai colori bianco e nero, la serie Honor Magic4 è disponibile nella nuova e versione ciano e in un elegante colore oro. Magic 4 Pro in versione da 8+256 GB costerà 1.099 euro mentre Magic4 avrà un prezzo di 899 euro (sempre in versione 8+256 GB).