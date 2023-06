Honor: il nuovo foldable Magic V2 sarà presentato il 12 luglio

Il MWC di Shanghai è in pieno svolgimento e non sta lesinando sorprese e novità. Nella giornata di ieri è stato il turno di George Zhao, CEO di Honor, a salire sul palco, dal quale ha tenuto un discorso sull’innovazione e l’evoluzione nel mondo dei telefoni cellulari.

Durante il suo discorso, il manager ha rivelato che la sua azienda lancerà il nuovo Honor Magic V2 il 12 luglio. Secondo l’amministratore delegato di Honor, il nuovo telefono “rivoluzionerà l’esperienza pieghevole“.

Già l’arrivo di Honor Magic Vs aveva rappresentato un netto miglioramento rispetto al modello Magic V con un corpo più leggero del 10% e una cerniera completamente ridisegnata. Il CEO non ha rivelato cosa renderebbe il V2 così rivoluzionario, ma sicuramente le novità non mancheranno.

In molti ipotizzano la presenza di una certificazione di impermeabilità, ricariche wireless veloci e più personalizzazioni nell’utilizzo dello smartphone rispetto alle classiche funzioni di default fornite da Android.

Il display principale di Magic V2 dovrebbe essere un LTPO AMOLED con una frequenza di aggiornamento più elevata. Il telefono potrebbe divenire disponibile in due versioni: una con il processore Snapdragon 8+ Gen 1 e l’altra con l’attuale chipset di punta Snapdragon 8 Gen 2.

Ma di questo sapremo qualcosa in più nei prossimi giorni, perché sicuramente Honor condividerà nuove specs nell’avvicinamento della data di presentazione del nuovo foldable.