HONOR lancia la beta chiusa dell’interfaccia MagicOS 8

Dopo Samsung, che ha ormai aggiornato una dozzina di modelli con la sua nuova One UI 6 stabile, basata su Android 14, altri produttori stanno iniziando a testare le beta dei propri sistemi operativi, in vista del nuovo anno.

Ora è il turno di Honor che, a partire da oggi, sta per lanciare la MagicOS 8.0 per le gamme di smartphone Magic4 e Magic5, anch’essa basata su Android 14.



Le registrazioni per chi vuole partecipare al beta test sono state aperte oggi in Cina e rimarranno aperte fino al 14 dicembre. I posti disponibili saranno 3.000 per la serie Magic4 e 3.000 per la serie Magic5.



Honor ha avviato il programma della sua beta chiusa senza divulgare al pubblico alcuna nuova funzionalità contenuta nella MagicOS 8.0, quindi coloro che si iscrivono non sanno ancora quali saranno le novità che troveranno nel nuovo sistema operativo. Presto dovrebbe seguire la distribuzione della beta aperta, a cui poi seguirà (ma qui i tempi sono ancora tutt da stabilire) l’aggiornamento stabile ad Android 14. Ancora una volta le serie interessate saranno la Magic4 e la Magic5.

