HONOR lancia Magic5 Pro e il pieghevole Magic Vs, confermando la dual flagship strategy. MWC2023 [video]

Honor Magic5 Pro e Magic Vs: due smartphone top di gamma per un brand in grande rilancio che si è preso di forza il MWC 2023 di Barcellona, monopolizzando gli annunci dei nuovi prodotti alla fiera catalana.

Dunque, dopo il lancio di Magic5 Lite avvenuto nelle scorse settimane, è ora la volta della fascia alta, che si rinnova con due prodotti super top. Facendo fede alla dual flagship strategy annunciata a IFA questa estate, Honor propone due prodotti di altissimo livello tecnologico, che si posizionano nella fascia alta del mercato: uno smartphone tradizionale e uno con display pieghevole. Vediamoli nel dettaglio.

HONOR Magic5 Pro

Honor Magic5 Pro si pone nel solco della tradizione scavato lo scorso anno (proprio qui a Barcellona) da Magic4 Pro. Un telefono solido, dal look distintivo, con una forte vocazione tecnologica, un reparto imaging di eccellenza e un chipset di ultima generazione ad animarlo. In più, una batteria “monstre” da 5.100 mAh e grande attenzione alla sicurezza. Insomma, tutto quello che richiede un consumatore che si vuole affidare a un modello top di gamma.

Lo smartphone di presenta con un display LTPO Quad-Curved Floating da 6,81 pollici (con una risoluzione di 2.848×1.312 pixel), con un’innovativa tecnologia di miglioramento della luminosità del display che lo porta ad assicurare un picco di 1.800 nit. Lo schermo è dotato di una frequenza di aggiornamento capace di variare da 1Hz a 120Hz, a seconda di quello che l’utente sta visualizzando, così da ottenere un importante risparmio sui consumi.

Honor ha integrato per la prima volta anche la tecnologia Dimming PWM (Pulse Width Modulation) da 2160 Hz, capace di ridurre le fluttuazioni della luminosità dello schermo e lo sfarfallio, minimizzando l’affaticamento degli occhi e offrendo un’esperienza visiva confortevole, anche in ambienti con scarsa illuminazione. Non manca anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light.

Honor Magic5 Pro è inoltre dotato del Discrete Display Chipset, un chipset per migliorare la qualità visiva delle immagini in movimento.

Il telefono è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, , con una velocità di clock che raggiunge i 3,19GHz, coadiuvato da una potente dotazione di memoria: 12 GB di Ram (LPDDR5X) e 512 GB di spazio di archiviazione (UFS4.0).

E veniamo alle fotocamere, uno dei pezzi forti di Magic5 Pro: lo smartphone è dotato di tre sensori tutti da 50 Megapixel, con lenti grandangolari f/1,6, ultrawide f/2.0 e con un tele periscopico con zoom da 3,5x ottico a 100X digitale. La camera principale dispone dello stabilizzatore OIS, mentre la ultra wide assicura un campo di ripresa di 122 gradi.

C’è anche una selfie cam da 12 Megapixel, abbinata a un sensore 3D di profondità.

Come in tutti i telefoni top di gamma, c’è un sostanziale intervento dell’intelligenza artificiale, che migliora le capacità di scatto, soprattutto nelle situazioni più difficili.

Grazie al nuovo Honor Image Engine, ad esempio, Magic5 Pro è dotato di un algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente di catturare scene complesse con notevole facilità e chiarezza. Gli utenti possono anche riprendere scene in condizioni di scarsa illuminazione in modo chiaro e veloce grazie alla funzione Super Night Capture.

Sul fronte dei video il telefono riprende in 4K a 60 frame al secondo e permette anche di registare in una speciale modaità Raw che peremette un intervento più pervasivo ed efficace in fase di post-produzione.

Anche la sicurezza è stata messa al primo posto; lo smartphone di Honor, infatti, dispone di una soluzione innovativa: un chipset di sicurezza in grado di offrire la massima sicurezza per le password e i dati biometrici come l’ID del volto e le impronte digitali.

E non è finita: Honor ha voluto lavorare anche sul fronte della protezione dell’audio delle chiamate: quante volte, infatti, in un ascensore silenzioso o in uno spazio angusto abbiamo ascoltato, anche innavertitamente quello che diceva l’interlocutore di un nostro vicino al telefono? Con AI Privacy Call 2.0 questo non dovrebbe più succedere il sistema integrato in Magic5 Pro, generando onde sonore opposte, eviterà la dispersione del suono nelle telefonate private, tanto che le persone a noi vicine non saranno in grado di ascoltare le nostre conversazioni.

Il dispositivo ed è dotato dell’ultima Magic UI 7.1 basata su Android 13. Honor Magic5 Pro offre poi una serie di funzioni intelligenti, come MagicRing per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, che aiutano gli utenti ad aumentare ulteriormente la loro produttività.

Disponibilità, colori e prezzo

Honor Magic5 Pro sarà disponibile a partire dall’inizio di maggio nei colori nero e verde prato, al prezzo di xxxxx euro, con una configurazione di 12GB di Ram e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il pieghevole Honor Magic Vs, invece, sarà disponibile nelle prossima settimane nei colori nero e ciano, al prezzo di 1.199 euro.

HONOR Magic Vs

Grande attesa anche per il lancio “europeo” di Magic VS. Si tratta infatti – a tutti gli effetti – del primo smartphone “europeo” con display pieghevole del produttore cinese: una grande manifestazione di forza tecnologica.

Innanzitutto, lo smartphone è sottile e leggero, con uno spessore di 12,9 mm e di 6,1 con il display esteso, mentre il peso è di 267 grammi.

Un nuovo concetto di cerniera

Altro fiore all’occhiello di questo modello è la cerniera, praticamente senza pieghe, poiché realizzata utilizzando una tecnologia di lavorazione a pezzo unico. Invece di essere composta da 92 elementi, ora ci sono solo 4 unità a formarla. La cerniera è stata testata presso gli Honor Labs per resistere a oltre 400.000 pieghe. Inoltre, non lascia alcuna “luce” fra le due semiscocche, così che anche la polvere non possa entrare.

Proprio sfruttando il maggior spazio lasciato agli altri componenti dall’alleggerimento della struttura della cerniera ha permesso al produttore di integrare in Magic Vs una batteria da 5.000 mAh, una capacità che permette una solida autonomia.

Magic Vs – secondo quanto dichiara il produttore – offre rispettivamente 2,9 e 2,5 ore di autonomia in più rispetto all’iPhone 14 Pro e al Galaxy Z Fold 4 di Samsung quando è piegato, e 1,0 ore di autonomia in più rispetto al Galaxy Z Fold4 di Samsung quando è aperto.

E per chi non ne avesse mai abbastanza è presente un sistema di ricarica cablata a 66W che consente di portare la batteria al 100% in soli 46 minuti.

Il display esterno, da 6,45 pollici, è dotato di una proporzione di 21:9, e permette al dispositivo di essere maneggiato con agilità e, nel contempo, all’utente di avere a disposizione uno schermo su cui vsualizzare una grande quantità di contenuti senza alcuna difficoltà (lo schermo copre il 90% della scocca anteriore).

Aprendo Magic Vs ci si immerge invece in uno schermo da 7,9 pollici, con una risoluzione di 2.272×1.984 pixel, frequenza di aggiornamento di 90Hz e luminosità fino a 800 nit.

Lo smartphone è mosso dalla piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, è dotato della modalità GPU Turbo X, che aumenta l’efficienza di calcolo e riduce il consumo energetico ed è perfetta per chi utilizza il dispositivo per giocare.

Le fotocamere di Magic Vs

Honor Magic Vs è dotato di un sistema a tripla fotocamera che comprende una fotocamera principale IMX800 da 54 Megapixel, una macro da 50 Megapixel (che funge anche da sensore di profondità) e un tele da 8 Megapixel con zoom ottico 3X. La fotocamera principale IMX800 da 54MP è dotata di un Image Sensor IMX800 leader del settore, con una dimensione considerevole di 1/1,49 pollici e un’ampia apertura f/1,9, che cattura una maggiore quantità di luce per produrre immagini estremamente nitide. La macro assicura invece un campo visivo di 122 gradi e messa a fuoco automatica da 2,5 cm. Il tele, infine, con apertura f/2.4, è dotato di AI Clarity Enhancement, della stabilizzazione ottica e di quella elettronica dell’immagine (OIS+EIS).

C’è anche una fotocamera frontale da 16 Megapixel con apertura f/2.45 con capacità di riconoscimento facciale.

La Honor MagicOS 7.1

Honor Magic VS gira sull’interfaccia MagicOS 7.1 basata su Android 13 che porta con sè una serie di funzioni intelligenti migliorate per favorire il multitasking, svolgere le diverse attività quotidiane in modo efficace e migliorare al massimo la produttività.

La funzione Smart Multi-window, ad esempio, consente di lavorare in multitasking con un massimo di quattro applicazioni aperte. Non mancano lo split screen e la modalità di finestra mobile. Ancora: MagicRing non solo connette i dispositivi ma anche i servizi tra i dispositivi. Magic Text è invece una funzione che riconosce in modo intelligente il testo su un’immagine e lo converte in un file PDF, aumentando al massimo la produttività.

Disponibilità, colori e prezzo

Honor Magic VS sarà disponibile a partire da fine maggio nelle colorazioni arancione, ciano e nero, al prezzo di 1.699 euro.