Honor Magic 3, Pro e Pro+: svelati gli smartphone flagship che segnano il nuovo corso

HONOR ha presentato oggi durante un evento mondiale in streaming la nuova serie Magic 3 che comprende i modelli Magic3, Magic3 Pro e Magic3 Pro+. Si tratta del primo lancio dopo la separazione da Huawei che ha venduto il marchio rendendolo di fatto indipendente (e al sicuro dalle black-list americane). Durante l’evento, HONOR ha anche annunciato i suoi piani di espansione per i prossimi mesi. Il nuovo team comprenderà quasi 10mila dipendenti che copriranno l’intero spettro delle operazioni end-to-end. HONOR ha infatti investito molto in R&D (ricerca e sviluppo), con quattro nuovi centri e oltre 100 laboratori in tutto il mondo, depositando oltre 5.500 nuove domande di brevetto ad oggi, e ristabilendo partnership strategiche. In soli tre mesi, la quota di mercato di Honor è aumentata dal 3% al 14,6% nel mercato cinese.

Honor Magic 3: che flagship

Chiariamo subito che gli smartphone della linea Magic 3 sono dei top di gamma a tutti gli effetti sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sia per il design e le soluzioni tecniche impiegate. Tutto è stato infatti curato fin dai minimi dettagli, dalla scelta dei colori che si ispirano alla (Magic Hour) ora magica del tramonto e dell’alba. nascono da wui le due colorazioni blu (il cielo) e Gold (la linea del sole) insieme ai classici e immancabili bianco e nero. I dettagli si vedono poi nella scelta di un display supercurvo a 89° che avvolge anche i bordi laterali, oltre a una scocca in nano ceramica. C’ è anche la certificazione IP68 per tutit i modelli. Davvero niente male anche il display con diagonale da 6,76 pollici, pannello Oled e aggiornamento a 120Hz.

Display

Display 6.76 pollici

89o Super Curved Display

Pannello OLED

Risoluzione di 2.772×1.344

Frequenza di aggiornamento di 120Hz

1.07 miliardi di colore

Certificazione HDR10+

Eye of the Muse: la fotocamera

Molto particolare anche il design della fotocamera denominato The Eye of Muse, con un corpo abbastanza vistoso (che diventa esagonale sul Pro+) che copre quasi interamente il retro dello smartphone in larghezza. Il particolare design dovrebbe favorire l’ingresso della luce, garantendo scatti migliori. Il modello base, Magic 3, ha una tripla fotocamera con tre sensori da 50+64+13 Mpixel:

Ampiezza Fotocamera da 50 MP

Apertura f/1.9

Sensore 1/1.56 pollici CMOS

Modalità autofocus Full Pixel 2×2 Obiettivo On-Chip

Fotocamera monocromatica 64 MP

Apertura f/1.8

Risoluzione Ultra-high Sensore Monocromatico

Fotocamera Ultra Wide 13MP – 120°

Apertura f/2.2

Sensore 1/3.1 pollici

HONOR Magic 3 Pro e Pro+sono invece dotati di una configurazione a quadrupla fotocamera, con una camera monocromatica da 64MP, una fotocamera Wide da 50MP, una fotocamera Ultra Wide da 64MP e una fotocamera teleobiettivo da 64MP. La fotocamera da 50MP ha un sensore a colori ultra-grande da 1/1.28 pollici insieme all’AutoFocus Full Pixel Octa Phase Detection (PD), che permette di catturare oggetti in movimento con una messa a fuoco rapida e precisa. La Periscope Telephoto Camera da 64MP ha uno zoom ottico 3.5x e fino a 100x. L’obiettivo macro ultra-grandangolare a 126° da 64MP, abbinato a uno zoom ottico 7P offre la fotocamera grandangolare a più alta risoluzione di HONOR.

Ampiezza fotocamera da 50 MP

Apertura f/1.9

Sensore 1/1.56” CMOS

Tecnologia Full Pixel 2×2 On-Chip Lens AutoFocus

Fotocamera Monocromatica da 64 MP

Apertura f/1.8

Risoluzione Ultra-high Sensore Monocromatico

Fotocamera Ultra Wide 13MP 120o

Apertura f/2.2

Sensori 1/3.1 pollici

Fotocamera teleobiettivo 64MP

Apertura f/3.5

Zoom ottico 3.5x

Zoom ibrido 10x

Zoom digitale 100x

Color Sensor 1/2 pollici

Stabilizzazione Ottica (OIS)

Processore e passione Gaming

Con specifiche di assoluto livello la serie Magic 3 si candida anche come smartphone per il gaming grazie alla presenza del nuovo Snapdragon 888+ (il processore di Qualcomm più potente sul mercato). A bordo anche soluzioni dedicate come OS Turbo e Gpu Turbo X per dare maggiore potenza durante le sessioni di gaming. Anche la dissipazione del calore utilizza una nuova tecnologia denominata Superconductive Hexagonal Graphene. Infine, Magic 3 combina la velocità del Wi-Fi con quella della rete mobile per arrivare a fornire velocità di download di picco fino A 6.1Gbps.

Ricarica rapida a 60W

Alimentata da una batteria da 4.600 mAh, la serie HONOR Magic3 supporta il SuperCharge a 66W eil SuperCharge Wireless a 50W. Magic3 Pro e Magic3 Pro+ possono inoltre essere utilizzati anche come power bank per ricaricare altri dispositivi con Wireless Reverse Charge.

Prezzi e disponibilità in Italia

HONOR Magic3 parte da 899 euro, è disponibile nei colori Golden Hour e Blue Hour, realizzati in pelle sintetica, oltre a Black e White. L’HONOR Magic3 Pro, a partire da 1.099 euro, è disponibile in Golden Hour, Black e White, mentre l’HONOR Magic3 Pro+, a partire da 1.499 euro, è disponibile in Ceramic Black e Ceramic White, con un look classico e premium.