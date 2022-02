Honor Magic 4: prime specifiche a confronto con il Galaxy S22 Ultra di Samsung

Mancano poche settimane al Mobile World Congress 2022 dove Honor sarà uno dei (pochi) brand a tenere un evento in presenza. L’azienda cinese infatti porterà al debutto il nuovo dispositivo di punta della serie Magic.

Il CEO di Honor George Zhao ha scritto un post su Facebook per lanciare un teaser del dispositivo in arrivo che ci dà un’ulteriore conferma: sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 1, modello di punta di Qualcomm. Il messaggio di accompagnamento descrive il dispositivo come “oltre lo standard“, ma senza fornire ulteriori dettagli.

Honor Magic 4 (questo il nome non ufficiale del prodotto) è apparso anche in un primo documento di Geekbench, che lo paragona al Samsung Galaxy S22 Ultra appena lanciato. Il leaker @RODENT950 ha confrontato i punteggi del flagship di Honor con il nuovissimo Galaxy di Samsung. Il modello di Honor esce vittorioso nella sezione single-core con 1.245 punti rispetto ai 1.215 punti dell’S22 Ultra.

Lo smartphone di Honor esce vittorioso anche nella sezione multi-core con 3.901 punti rispetto ai 3.303 punti del Galaxy. La fonte ha confermato che entrambi i dispositivi sono alimentati dallo stesso chip Snapdragon 8 Gen 1, quindi sarà interessante vedere quali perfezionamenti avrà apportato Honor al suo dispositivo.