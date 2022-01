Honor Magic V: lo smartphone pieghevole sarà presentato il 10 gennaio

Inizia con il botto il 2022 di Honor. Il produttore cinese ha infatti confermato la data di presentazione del suo primo smartphone pieghevole.

Honor Magic V – questo il nome del nuovo modello – sarà lanciato il 10 gennaio alle 12:30 ora italiana in Cina.

L’evento dovrebbe essere disponibile per lo streaming online. Vi forniremo come sempre il link corretto non appena diverrà disponibile.

Lo smatphone foldable di Honor si piegherà orizzontalmente (proprio come un clamshell), con un meccanismo molto simile a quello del Galazy Z Fold3 di Samsung. Dall’immagine promozionale è anche possibile notare come il display della cover sia dotato di un foro per ospitare la fotocamera selfie, mentre la configurazione della fotocamera principale sul retro è caratterizzata da tre sensori.

C’è anche un flash a doppio led e alcuni sensori di luce e PDAF. Honor Magic V è sarà ufficialmente il primo dispositivo pieghevole ad integrare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Sarà anche il primo vero flagship del 2022.

I rumors della vigilia parlano anche della presenza della ricarica rapida da 66 W, mentre il telefono dovrebbe essere animato da Android 12 “out of the box”.

Non aspettiamoci alcun riferimento di Honor riguardo alla presenza dei servizi di Google, poiché la presentazione sarà dedicata al mercato cinese. Ma una volta che Magic V arriverà sui mercati europei, supporterà senza dubbio Google Mobile Services.