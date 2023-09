HONOR Magic V2 ufficiale a IFA 2023: una rivoluzione (super sottile) per gli smartphone pieghevoli [video]

L’attesissima presentazione del nuovo smartphone pieghevole di HONOR, il Magic V2, ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia in tutto il mondo. Si tratta di un modello che non solo stabilisce nuovi standard per gli smartphone pieghevoli, ma dimostra anche l’impegno continuo di HONOR nell’innovazione e nel design di punta.

Ultra-sottile e leggerissimo

HONOR entra dunque nell’arena dei dispositivi pieghevoIl, un segmento in grande crescita in tutto il mondo. E lo fa con uno smartphone dal design elegante e sottile in grado di catturare l’attenzione. Con uno spessore di soli 9,9 mm da chiuso e 4,7 mm da aperto e con un peso di 231 grammi, in grado di assicurare portabilità ed eleganza. Un segno distintivo che non solo lo rende confortevole da tenere in mano, ma lo rende anche comodo da portare in tasca, sfidando le convenzioni degli smartphone pieghevoli precedenti.

”È la prima volta che uno smartphone foldable può davvero sostituire un classico barphone” ha affermato dal palco George Zhao, Ceo di Honor.

Materiali e durabilità

Uno degli aspetti più interessanti del Magic V2 è l’utilizzo di materiali di alta qualità. L’uso dell’innovativa lega di titanio, tipica dell’aerospaziale, nella sua cerniera dimostra un impegno verso l’ingegneria di precisione e la resistenza. Quando si aggiunge il vetro nanocristallino di seconda generazione, il risultato è un dispositivo che non solo appare lussuoso, ma può anche resistere all’usura quotidiana.

Un display da sogno

L’esperienza visiva offerta dal Magic V2 è semplicemente eccezionale. Il doppio display è formato da due pannelli, uno da 6,43 pollici, l’altro da 7,92 pollici. I due schermi, sia interno che esterno, offrono una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo un’esperienza fluida e reattiva. Questo è particolarmente evidente quando si scorrono i contenuti o si gioca. L’utilizzo della tecnologia 3840Hz PWM Dimming assicura anche che la fatica visiva sia ridotta al minimo, consentendo agli utenti di utilizzare il dispositivo per periodi prolungati senza affaticare gli occhi.

Capacità fotografiche

HONOR non ha risparmiato sul comparto fotografico. La configurazione delle tre fotocamere posteriori promette immagini di alta qualità in ogni condizione. La fotocamera principale è da 50 Megapixel (f/1.9, OIS), affiancata da una Ultra-Wide da 50 Megapixel (f/2.0) e da una telecamera da 20 Megapixel (f/2.4, OIS). La funzione HONOR Motion Sensing Capture aggiunge un altro livello di versatilità, permettendo agli utenti di catturare momenti in movimento con estrema precisione.

La selfie cam è invece da 16 Megapixel.

Energia per tutto il giorno e ricarica veloce

Lo smartphone è mosso dal processore Snapdragon 8 Gen 2, è dotato di Android 13 con interfaccia Magic UI 6.0 e integra una potente batteria da 5.000 mAh assicura che gli utenti possano utilizzare il dispositivo per un’intera giornata senza preoccuparsi di ricaricarlo. E quando è il momento, la super-ricarica da 66W inclusa, garantisce una ricarica rapida e sicura.

Parallel Space, lo spazio sicuro nel telefono

HONOR Magic V2 implementa inoltre la funzione Parallel Space, protetta da un chipset di sicurezza, che offre ai consumatori un ambiente sicuro e privato per le informazioni sensibili. Grazie ad essa l’utente può archiviare documenti e foto personali, eseguire applicazioni riservate e mantenere al sicuro e lontano da sguardi indiscreti le proprie informazioni e i propri dati.

Prezzo e disponibilità

Il lancio dell’HONOR Magic V2 rappresenta un momento significativo nella storia degli smartphone pieghevoli. Le sue caratteristiche innovative, insieme al suo design sottile e leggero, lo posizionano come uno dei dispositivi più desiderabili del momento.

HONOR Magic V2 debutterà sul mercato a gennaio 2024. Il prezzo verrà reso noto nelle prossime settimane.