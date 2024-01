Honor Magic V2 RSR Porsche Design annunciato in Cina

Honor – oltre a Magic6 e Magic 6 Pro – ha annunciato anche una versione del suo smartphone foldable Magic V2 sviluppata in collaborazione con Porsche Design, il Magic V2 RSR.

Lo smartphone ha le stesse caratteristiche tecniche del già conosciuto Magic V2, se non per la maggiore resistenza offerta dallo schermo esterno che, secondo quanto dichiarato dall’azienda, arriverebbe fino a 10 volte in più.

Cambia invece la livrea dello smartphone, che adotta lo stile e i colori del celebre marchio Porsche Design e che ricorda le vetture dell’iconica casa automobilistica tedesca. Il dispositivo ha uno spessore di 9,9 mm quando piegato e di 4,7 mm quando è aperto e pesa solo 234 grammim, meno di molti smartphone tradizionali. Lo schermo esterno è da 7,92 pollici, quello interno da 6,43 pollici.

Sul fronte delle fotocamere, il foldable offre un obiettivo principale grandangolare con OIS da 50 Megapixel, un ultra grandangolare da 50 Megapixel e un tele da 20 Megapixel con OIS. La fotocamere frontale ha invece un sensore da 16 Megapixel.

Honor Magic V2 RSR è mosso dal processore Snapdragon 8 Gen 2, è dotato di pennino utilizzabile sia sullo schermo esterno sia su quello interno e integra una batteria da 5,000 mAh che supporta la ricarica cablata da 66W e sarà disponibile in Cina a un prezzo di circa 2.050 euro.