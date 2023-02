Honor Magic5 Lite, estetica premium e autonomia al top [recensione+video]

Honor aggiorna la propria famiglia Magic e lancia Magic5 Lite, smartphone di fascia media, che verrà affiancato a breve da una versione flagship, che vedrà la luce durante il prossimo Mobile World Congress. Il nuovo medio di gamma si gioca le sue carte con un’estetica di livello premium e materiali al top. Il tutto viene condito da una scheda tecnica ben strutturata e da un’autonomia di ottimo livello. Molto interessanti le promo per la fase di lancio che prevedono anche bundle con accessori molto stilosi, come le cover personalizzate by Honor Talents

Eccole nel dettaglio

Pre-ordine su Hihonor.com dal 21 febbraio

Prezzo euro 389,90

In bundle con Honor Earbuds 2 Lite, Honor SuperCharge caricabatterie da 66W, la cover con le decorazioni di Honor Talents, inclusa anche la garanzia di 6 mesi per gli interventi di riparazione schermo.

Per I nuovi iscritti disponibile un coupon da €30 euro di sconto che portano il prezzo di Magic5 Lite a 359,90 euro

Open Sales su Hihonor.com dal 1 marzo

Prezzo euro 389,90

In bundle con Honor Band7, Honor SuperCharge caricabatterie da 66W, la cover con le decorazioni di Honor Talents, inclusa anche la garanzia di 6 mesi per gli interventi di riparazione schermo

HONOR Magic5 Lite Smartphone... 【Display AMOLED Curvo a 120 Hz】 Dotato di un...

HONOR Magic5 Lite Smartphone... 【Display AMOLED Curvo a 120 Hz】 Dotato di un...

Design

Honor Magic5 Lite propone uno stile degno di un top di gamma, con un design di gran classe e materiali di qualità. Belli i bordi stondati del display e davvero particolare Matrix Star Ring, il grande oblò che ospita le fotocamere. Stupefacenti le dimensioni che prevedono uno spessore inferiore agli 8 millimetri e un peso di 175 grammi, nonostante una batteria da 5.100 mAh. Piacevoli le cover personalizzate, con colori sgargianti e fantasie moderne.

Il display

Honor Magic5 Lite, dispone di un ampio display da 6,67 pollici. La tecnologia Oled garantisce ottimi colori e buon livello di luminosità. La risoluzione da 2.400×1.080 pixel contribuisce a un livello di dettaglio ottimale e i contenuti appaiono particolarmente fluidi, grazie alla possibilità di utilizzare il refresh rate fino a 120HZ.

L’hardware di Honor Magic5 Lite

La scheda tecnica del nuovo Magic5 Lite è ben dimensionata e si basa sul Sistem On Chip di Qualcomm di fascia media, ossia il recente Snapdragon 695. Il motore appare adeguato a tutti gli utilizzi, senza offrire però l’esplosività dei processori di fascia più alta. Poco male, perchè le prestazioni sono soddisfacenti e la performance non tende mai a calare. Merito anche di 6 GB di memoria Ram, aumentabili anche con la modalità “Turbo” e di memorie di sistema abbastanza veloci. Purtroppo lo storage da 128 GB non è espandibile con le comuni schede microSD. Segnaliamo anche l’assenza del jack audio da 3,5 miilimetri.

UI Experience

Honor Magic5 Lite è animato da Android 12, su cui lavora la Magic UI 6, l’interfaccia utente del produttore cinese. Un software potente e ricco di funzioni. Sempre utile la possibilità di clonare le applicazioni o di copiare i contenuti di un precedente smartphone, grazie a Device Clone. Nella quotidianità si apprezza anche l’efficacia del lettore delle impronte digitali, che appare fulmineo e preciso nella scansione dell’impronta, ma anche la possibilità di prendere appunti a mano libera sul blocco note.

La fotocamera

La fotocamera dispone di uno schema a tre sensori. Il principale, con lunghezza focale standard, dispone di ben 64 Megapixel, abbinato a un elemento da 5 Megapixel con lente ultra wide e a una terza unità da 2 Megapixel, destinata alla macro fotografia. Le prestazioni sono piuttosto buone per la camera principale, che offre scatti ben dettagliati, soprattutto in condizioni di luce favorevole. Col buio ci pensa l’intelligenza artificiale a migliorare la situazione. La grandangolare, appare un pizzico meno brillante, con dettagli meno precisi e rumore digitale abbastanza diffuso, soprattutto negli scatti con scarsa illuminazione. La lente macro si comporta bene, ma è penalizzata da un sensore con risoluzione da soli 2 Megapixel e dal paragone con la fotocamera principale che riesce, grazie all’intervento degli algoritimi, a produrre immagini decisamente superiori, anche in ambito macro. Ricco il bagaglio software, che permette ad esempio di utilizzare contemporaneamente i sensori posteriori e la selfie cam. Soluzione che tornerà molto utile per i content creator che potranno realizzare clip ricche di impatto. L’unico limite del comparto video va ricercato nella risoluzione, che non va oltre il Full HD a 30 fps. Piacevole anche la resa in modalità ritratto, con un sfocato mai eccessivo e per nulla artefatto. Situazione che si ripete, con risultati analoghi, anche con la fotocamera frontale.

L’audio di Honor Magic5 Lite

L’audio del telefono è soltanto mono, ma l’altoparlante di sistema riesce a restituire una qualità acustica notevole, con un volume piuttosto alto. Stessa situazione proposta dalla capsula auricolare, che pur in presenza di un buon numero di decibel, non cede a nessun rimbalzo metallico né a distorsioni. Conversare o ascoltare musica è un vero piacere.

Gli Awards di Cellulare Magazine: Honor Magic5 Lite

Honor Magic5 Lite, si aggiudica due awards da parte della nostra redazione: Design e Display. In un quadro estremamente positivo spiccano infatti l’estetica, particolarmente curata, e un display di ottima qualità.

Il Giudizio di Cellulare Magazine

Honor Magic5 Lite è uno smartphone assai piacevole, con una scheda tecnica equilibrata e adeguata a ogni utilizzo. Notevole l’autonomia d’esercizio e davvero appagante il livello estetico e delle finiture.

PRO Estetica al top e materiali pregiati

Estetica al top e materiali pregiati Autonomia d’esercizio molto buona

Autonomia d’esercizio molto buona Ottimo display

CONTRO Niente jack per le cuffie

Niente jack per le cuffie Non si può espandere la memoria

Non si può espandere la memoria Fotocamera ultrawide è meno brillante della principale