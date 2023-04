Honor Magic5 Pro in italia dal 21 aprile. I prezzi e le promo per acquistarlo

HONOR ha annunciato l’arrivo in Italia di HONOR Magic5 Pro, l’atteso flagship annunciato al Mobile World Congress 2023. Lo smartphone sarà disponibile a partire dal 19 aprile.

Lo smartphone si presenta con un display LTPO Quad-Curved Floating da 6,81 pollici, è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ed è dotato di tre sensori tutti da 50 Megapixel, con lenti grandangolari f/1,6, ultrawide f/2.0 e con un tele periscopico con zoom da 3,5x ottico a 100X digitale. La camera principale dispone dello stabilizzatore OIS, mentre la ultra wide assicura un campo di ripresa di 122 gradi.

Sul fronte dei video il telefono riprende in 4K a 60 frame al secondo e permette anche di registrare in una speciale modalità Raw che permette un intervento più pervasivo ed efficace in fase di post-produzione.

A proposito di foto, HONOR Magic5 Pro ha già conquistato il primo posto nelle classifiche globali del portale specializzato DXOMark, grazie alle performance della sua fotocamera e del suo display.

Prezzi, promo e disponibilità di Honor Magic5 Pro

A partire dal 21 aprile e fino al 3 maggio sarà possibile acquistare HONOR Magic5 Pro con un’offerta limitata su Hihonor.com:

HONOR Magic5 Pro al prezzo di 1.199,90 euro in bundle con Earbuds3 Pro e Wireless Charger (fino a esaurimento scorte), protezione schermo (6 mesi) e un coupon da 100 euro.

A partire dal 4 maggio e fino al 31 maggio sarà possibile acquistare HONOR Magic5 Pro con la seguente promozione su Hihonor.com:

HONOR Magic5 Pro al prezzo di 1.199,90 euro in bundle con Earbuds3 Pro, protezione schermo (6 mesi) e un coupon da 100 euro.

Lo smartphone di Honor sarà poi disponibile anche con gli operatori e in tutti i principali punti vendita di Unieuro, Mediaworld e Euronics.