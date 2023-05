Honor Magic5 Pro raggiunge punteggi altissimi nelle classifiche DXOMARK

HONOR Magic5 Pro ha conquistato posizioni di rilievo nelle classifiche di DXOMARK, l’autorevole azienda tecnologica francese nota per le sue valutazioni imparziali di prestazioni di fotocamera, display, audio e batteria degli smartphone. I punteggi ottenuti sono stati, per fotocamera e display, rispettivamente di 152 e 151, portando lo smartphone in terza e prima posizione nelle rispettive classifiche.

Sono ottimi i risultati, in particolare, quando vengono fotografate le persone. L’otturatore veloce del dispositivo cattura senza sforzo i soggetti in movimento, riducendo il rumore e conservando i dettagli come il naturale colore della pelle.

HONOR Magic5 Pro è in grado di mantenere un frame rate costante di 30,4-30,8 fotogrammi al secondo, con tempi di esposizione e angoli di scatto impressionanti che contribuiscono alla sua eccellente capacità di catturare il movimento con dettagli elevati.

Oltre a queste capacità, HONOR Magic5 Pro eccelle anche in altre aree come la stabilizzazione, le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e la misurazione degli artefatti. In particolare, il sistema di stabilizzazione ha ottenuto 108 punti nella valutazione di DXOMARK, dimostrando le sue capacità in condizioni di scarsa illuminazione. Categoria nella quale, fra l’altro, ha ottenuto 127 punti.

Passando al display, l’altissimo punteggio può essere attribuito alle sue prestazioni costantemente eccellenti. Praticamente privo di sfarfallio, offre anche un’eccellente leggibilità e resa cromatica in tutte le condizioni di illuminazione, mentre l’interfaccia touch è fluida, reattiva e precisa.

Tutto questo per arrivare a una semplice conclusione: Honor Magic5 Pro si prospetta essere uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato. Lo smartphone è disponibile ora sul sito di Honor a un prezzo promozionale di 1.199,90 euro.