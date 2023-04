Honor Magic5 Pro, il trono dei flagship ha un nuovo pretendente [recensione+video]

La gamma flagship Honor si aggiorna con Magic5 Pro uno smartphone destinato a diventare una pietra miliare nella rinascita del brand. Il nuovo dispositivo riesce ad essere sintesi di una moltitudine di eccellenze, dalla qualità costruttiva al software, passando per l’autonomia e una scheda tecnica al top, arrivando a una strepitosa fotocamera. Un telefono capace di regalare un’esperienza d’uso d’altri tempi, senza compromessi. Magic5 Pro vola alto e lancia, legittimamente, la sfida a tutti i concorrenti, anche i più blasonati.

Dal 19 aprile al 3 maggio sarà possibile acquistare Honor Magic5 Pro con un’offerta limitata su Hihonor.com :

Honor Magic5 Pro al prezzo di 1.199,90 euro in bundle con Earbuds3 Pro e Wireless Charger (fino a esaurimento scorte), protezione schermo (6 mesi) e un coupon da 100 euro.

Dal 4 al 31 maggio sarà possibile acquistare Honor Magic5 Pro con la seguente promozione su Hihonor.com :

HONOR Magic5 Pro al prezzo di 1.199,90 euro in bundle con Earbuds3 Pro, protezione schermo (6 mesi) e un coupon da 100 euro.

Design

HONOR Magic5 Pro è caratterizzato da un design sinuoso, con cornici simmetriche e una curvatura pronunciata su tutti i lati ed è costruito con materiali di grande qualità. La parte posteriore si caratterizza per la tripla fotocamera con un disegno “ruota a stella” al centro della cover. Honor Magic5 Pro ha un peso di 219 grammi e uno spessore di 8,77 mm, caratteristiche che lo rendono abbastanza “corpulento” ma con una bella sensazione di solidità e di prodotto “premium“. Il nuovo flagship Honor è inoltre certificato IP68.

Il display

Honor Magic5 Pro dispone di un display LTPO Oled da 6,81 pollici con schermo curvo sui quattro lati, con un di picco luminosità fino a 1.800 nits, caratteristica che assicura un visione ottimale anche in piena luce solare e una notevole calibrazione del colore.

Molto buona la risoluzione che raggiunge i 1.312 x 2.848 pixel e di grande efficacia il refresh rate fino a 120HZ. Il display dispone di un chipset dedicato, che migliora la sequenza dei frame e permette un minore affaticamento per gli occhi dell’utente. Nell’utilizzo quotidiano, il pannello dello smartphone si rivela come una delle migliori unità del mercato, un vero piacere per gli occhi.

L’hardware di Honor Magic5 Pro

La scheda tecnica del nuovo Magic5 Pro è da primo della classe e prevede la presenza del Sistem-On-Chip di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un motore dotato di potenza bruta, che permette allo smartphone di non avere la ben che minima incertezza nell’eseguire qualsiasi operazione e di offrire una rapidità e fluidità a tratti impressionante. Il sistema dispone di 12 GB di memoria Ram, che possono essere aumentati di ulteriori 7 GB tramite il sistema Honor Turbo, che alloca alla disponibilità dei processi di multitasking una parte della memoria fisica. Lo storage dispone di uno spazio di archiviazione di 512 GB, non espandibile, ma con un quantitativo così abbondante non ci si può certamente lamentare. Peccato, invece, per la mancanza di un jack audio da 3,5mm.

Di alto livello anche l’autonomia, con una batteria da 5.100 mAh, che fornisce energia per una lunga giornata di utilizzo, aiutata anche da un’eccellente ottimizzazione del sistema, che non patisce surriscaldamenti anomali e anzi registra temperature d’esercizio sempre ben controllate. La velocità di ricarica arriva a 66W e consente di ricaricare la batteria in pochi minuti.

UI Experience

Honor Magic5 Pro è animato da Android 13, su cui lavora la Magic UI 7.1, l’interfaccia utente del produttore cinese. Un software potente e ricco di funzioni, con molta attenzione agli aspetti della sicurezza e della privacy. In particolare, segnaliamo l’aggiornamento di AI Privacy Call 2.0 , la soluzione di Honor contro il sound-leaking: si tratta di una tecnologia di controllo spaziale del suono, che genera onde sonore opposte per controllare la dispersione delle onde stesse nelle conversazioni telefoniche. In sostanza durante le telefonate, chi ci sta a fianco, non sente ciò che viene riprodotto dalla capsula auricolare. Sempre utile la possibilità di clonare le applicazioni o di copiare i contenuti di un precedente smartphone, grazie a Device Clone. Nella quotidianità abbiamo apprezzato anche l’efficacia del lettore delle impronte digitali, che appare fulmineo e preciso nella scansione dell’impronta, ma anche la possibilità di prendere appunti a mano libera sul blocco note. In ambito produttività, Honor Connect permette di condividere con estrema rapidità file e contenuti tra dispositivi Honor che sono attivati col medesimo ID. Una funzione molto utile.

La fotocamera

Il reparto fotocamera rappresenta una delle eccellenze del nuovo Honor Magic5 Pro. Un sistema di scatto che non lascia nulla al caso. Ci sono tre sensori, tutti con risoluzione da 50 Megapixel con tre diverse configurazioni di lente. L’elemento principale dispone di 23 mm di lunghezza focale equivalente con luminosità f/1.6. C’è poi una lente ultra wide, con focale da 13mm f/2.0 e, infine, uno zoom OIS 3,5x da 90 mm f/3.0. La potenza dell’algoritmo consente addirittura di arrivare a uno zoom 100x in modalità ibrida. Notevoli anche le potenzialità video, che possono contare sulla risoluzione massima in 4K fino a 60 fps. Gli scatti sono sempre di altissimo livello, con una messa a fuoco veloce e precisa e un contenimento ben gestito del disturbo digitale. Le immagini sono di valore assoluto anche in scarse condizioni di luce e si avvalgono di una eccellente modalità “Notte”, che rende le foto ancora più leggibili ed equilibrate. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla funzione AI Motion Sensing Capture che permette di fotografare soggetti in movimento con grande precisione. Ci spieghiamo meglio: lo smartphone è in grado di riconoscere scene dinamiche, come alcune attività sportive ed è in grado di cogliere gli istanti più intensi di una sequenza. Il lavoro è svolto in totale autonomia dal sistema e produce risultati sorprendenti. Nel corso di un evento organizzato da Honor in una suggestiva location sul Lago di Garda, abbiamo avuto l’opportunità di stressare il sistema alla presenza del famoso fotografo Stefano Guindani, che ci ha fornito utili consigli, per sfruttare al meglio le potenzialità di Honor Magic5 Pro in ambito fotografico e questa particolare caratteristica. I risultati, li trovate nella galleria qui sotto. Il giudizio sintetico del reparto fotografico non può che essere largamente positivo e tra i migliori in assoluto nell’attuale panorama smartphone.

L’audio di Honor Magic5 Pro

Oltre alla citata funzione AI Privacy Call 2.0, Honor Magic5 Pro dispone di un audio molto buono e sfrutta speaker stereo di qualità. La resa acustica è sempre all’altezza di ogni situazione. Stessa nota di merito per l’utilizzo in vivavoce. In entrambi i casi si può beneficiare di un confort acustico che rasenta la perfezione, se non fosse per un volume che avremmo preferito leggermente più alto. Ottima la connessione con diversi auricolari true wireless, mentre dobbiamo segnalare l’assenza del jack audio fisico da 3,5 mm per l’utilizzo delle più comuni cuffie a filo.

Gli Awards di Cellulare Magazine: Honor Magic5 Pro

Honor Magic5 Pro, si aggiudica quattro “Cellulare Magazine Awards“: Design, Display, Foto e Audio. Uno smartphone di classe, con un display di alto livello, particolari tecnologie in ambito audio e una fotocamera di indiscutibile valore.

Il Giudizio di Cellulare Magazine

Honor Magic5 Pro è uno smartphone a tratti entusiasmante. Un dispositivo potente, ben costruito e con una fotocamera superba. Non manca un eccellente livello di autonomia e la sensazione di avere a che fare con un autentico purosangue. La scheda tecnica è adeguata a ogni utilizzo.

PRO Ottimo display

CONTRO Niente jack per le cuffie

