Honor Magic6 Lite inaugura la gamma 2024

È apparso, un po’ in sordina, con una pagina ufficiale sul sito di Honor ed è a tutti gli effetti il primo modello della line-up 2024 di Honor. Si chiama Honor Magic6 Lite e rappresenta un modo sicuramente scaltro per incuriosire il pubblico degli appassionati: lo smartphone, infatti, non ha ancora un prezzo e non c’è una data della sua uscita. Sul portale hihonor.com è però possibile lasciare la propria mail così da essere avvisati del lancio del prodotto e potrà ricevere un coupon da 50 euro.

Tre i colori disponibili: Emerald Green, Sunrise Orange (pelle vegana), Midnight Black.

Honor Magic6 Lite si presenta con un display da 6,78 pollici con risoluzione di 1.200×2.652 pixel ed è mosso dal processore Snapdragon 6 Gen 1 con GPU Adreno 710 e interfaccia MagicOS 7.2 (basata su Android 13). Il pacchetto di memoria è composto da 8 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione, ma grazie alla funzione RAM Turbo è possbile arrivare fino a un massimo di 16 GB di RAM, prendendo a prestito la “potenza” dalla memoria di archiviazione.

In particolare, il display anti-rottura è formato da una tripla protezione a 360° dell’intero dispositivo oltre che dello schermo, grazie a materiali ammortizzanti in grado di assorbire fino a 1,2 volte l’impatto di una caduta.

Il look è elegante, richiama le linee del Magic5 Lite visto lo scorso anno e si presenta con un profilo di 7,98 millimetri e un peso di 185 grammi.

Il parco fotocamere – inserito in un anello posto sul retro – è composto da un sensore principale da 108 Megapixel (F1.75) abbinato a una fotocamera da 5 Megapixel Ultra Wide&Depth (ampiezza e profondità, f/2.2) e da una Macro da 2 Megapixel (f2.4) che permette di avvicinarsi fino a 4 cm al soggetto. Lo smartphone supporta i video in 4K.

Nella parte anteriore, invece, una selfie cam da 16 Megapixel con riprese video da 1080p.

Honor Magic6 Lite offre connettività 5G, ha una batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida da 35W, il sensore per le impronte digitali, l’NFC e la presa jack audio da 3,5 millimetri.

Non rimane che attendere notizie sulla data di lancio dello smartphone.