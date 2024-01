HONOR Magic6 Lite ufficiale con Snapdragon 6 Gen 1 e display da 6,78 pollici

Inizio di anno con il botto per HONOR, prima azienda a presentare uno smartphone in questo 2024. HONOR Magic6 Lite è infatti il primo modello di una serie che sarà completata nelle prossime settimane da altri modelli, fra cui l’attesissimo HONOR Magic6 Pro e da altre versioni, una delle quali quasi certamente in partnership con Porsche Design.

Honor Magic6 è uno smartphone con display curvo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 1.220 x 2.652 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una luminosità di 1.200 nits (e 431 ppi di densità).

Grazie alla tecnologia Ultra-Bounce Anti-Drop lo smartphone, e il suo schermo, ha una resistenza alle cadute e una durabilità di livello superiore.

Il dispositivo è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nanometri e integra una Gpu Adreno 710.

HONOR Magic6 Lite ha un triplo sistema fotografico composto da una fotocamera Ultra-Clear da 108 Megapixel, una ultra-grandangolare da 5 Megapixel un campo visivo di 110° e una macro da 2 Megapixel con una lunghezza focale minima di 4 cm. La fotocamera da 108 Megapixel è dotata di un grande sensore da 1/1,67 pollici e di un’apertura f/1,75, che le consente di catturare più luce e produrre immagini brillanti e vivide. C’è anche uno zoom 3X e un motion capture engine per scatti nitidi e ricchi di dettagli. Lo smartphone gira video a 4K@30fps o a 1080p@30fps

Sulla parte frontale, invece, una selfie cam da 5 Megapixel (f/2.5), in grado di girare video a 1080p@30fps.

magic6 Lite integra una batteria da 5.300mA che, secondo il produttore, è in grado di alimentare il dispositivo per 2 giorni con una singola carica.

Integrando l’ultima versione di MagicOS 7.2 – basata su Android 13 – HONOR Magic6 Lite offre accesso a una serie di funzioni aggiornate e personalizzate, come la suite HONOR Docs, che garantisce un’esperienza personalizzata.

Prezzo, disponibilità e colori

HONOR Magic6 Lite è disponibile in quattro varianti di colore: Sunrise Orange con pelle vegana, Emerald Green e Midnight Black ed è disponibile su hihonor in Italia da oggi 2 gennaio 2024 al prezzo di 399,90 euro. Come offerta lancio il prodotto sarà disponibile per il primo mese a 349,90 euro.