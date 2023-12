Honor: primo teaser dello smartphone Magic6 realizzato con Porsche Design

Honor e Porsche Design hanno annunciato la scorsa settimana l’inizio di una nuova partnership.

Il primo prodotto del lavoro congiunto delle due società sarà lo smartphone Magic6 Porsche Design, che dovrebbe essere presentato a gennaio 2024.

Oggi il produttore cinese ha postato il primo teaser sul social network Weibo, che è poi stato condiviso anche sui profili personali di diversi manager, tra cui il CMO Harrison Jiang.

L’immagine in sé non rivela molto sullo smartphone vero e proprio, a parte il fatto che sarà un grande dispositivo con i bordi dello schermo curvi. Sullo sfondo c’è anche l’ultima Porsche 911 per ricordare a tutti che Porsche Design è legato al celebre marchio di auto sportive.

Si prevede che il telefono sfarà parte della gamma Magic6 (insieme al Magic6 base e al Magic6 Pro). Honor dovrebbe integrare nella nuova gamma il chipset Snapdragon 8 Gen 3 e nuove fotocamere.



Nelle prossime settimane non mancheranno di sicuro nuove indiscrezioni.