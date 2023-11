Honor Magic6 Pro avrà una fotocamera da 160 Megapixel

Sempre più notizie provenienti da fonti affidabili emergono riguardo al nuovo Honor Magic6 Pro. Grazie a queste possiamo scoprire come saranno alcune delle specifiche del flagship, che dovrebbe uscire a livello globale l’anno prossimo.

La prima notizia contraddice quanto altre fonti avevano precedentemente ipotizzato. Infatti, Honor Magic6 Pro userà una fotocamera periscopica da 160 Megapixel e non da 200 Megapixel. Ma questo non vuol dire che le foto non saranno di alta qualità.

Al contrario, il nuovo sensore principale OV50K utilizzato avrà dimensioni di 1/1.3 pollici, e sarà accompagnato da tecnologia LOFIC. Si tratta sostanzialmente di un sensore doppio, paragonabile a quello del Galaxy S23 Ultra, che sarà in grado di produrre immagini davvero ottime.

Il resto delle specifiche non sono ancora molto chiare, fatta eccezione per il chip. Questo sarà, ovviamente, lo Snapdragon 8 Gen 3 dotato di intelligenza artificiale.