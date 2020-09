Honor MagicBook Pro ufficiale: un ottimo rapporto qualità-prezzo

La linea MagicBook di Honor è una delle grandi sorprese di quest’anno nel settore dei computer portatili. Grazie ai processori AMD Ryzen, il brand cinese è in grado di offrire laptop con un ottimo rapporto qualità-prezzo e quello presentano oggi ad IFA 2020 non è da meno.

Per soddisfare una clientela più professionale, come d’altronde indica il nome del dispositivo, Honor ha svelato MagicBook Pro. La diagonale del pannello è da 16,1 pollici in formato 16:9 mentre la risoluzione è una Full-HD che utilizza un pannello IPS opaco con copertura al 100% dello spettro sRGB.

L’altro punto di forza di questo prodotto è senza dubbio il suo processore AMD Ryzen 5 4600H con clock a 3 GHz (Turbo a 4 GHz). L’architettura più recente, AMD Zen 2 realizzata a 7 nm, e offre un TDP di 45W che indica un processore progettato più per le prestazioni che per l’autonomia. È forse una delle migliori scelte nel mercato dei processori per laptop di fine anno fino a quando non conosceremo da vicino processori Intel di 11a generazione, anche se dovrebbero costare di più.

Il processore è supportato da 16 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz e storage SSD PCI Express da 512 GB. Possiamo inoltre contare su una batteria da 56Wh per raggiungere le 8 ore e 30 minuti di autonomia promessa dal brand.

C’è comunque da sottolineare il ritardo sul lato connettività rispetto ad Intel. La connettività wireless è limitata al Wi-Fi 5 (e Bluetooth 5.0), e manca il Wi-Fi 6. Allo stesso modo, c’è solo una porta USB-C, limitata alla ricarica e al trasferimento dei dati, poiché Intel spinge l’adozione della sua tecnologia Thunderbolt che consente il pieno utilizzo di USB-C per tutti gli usi promessi.

Fortunatamente, Honor offre ancora tre porte USB Type-A (USB 3.0) e una porta HDMI per collegare facilmente periferiche convenzionali e un display esterno.

Per l’identificazione biometrica, dovrai passare attraverso il classico lettore di impronte digitali al pulsante di accensione. È una soluzione efficace e collaudata. Ha anche il vantaggio di gestire necessariamente meglio indossare una mascherina rispetto al riconoscimento del viso.

Honor annuncia che MagicBook Pro sarà disponibile dall’8 settembre al prezzo suggerito di 899,90 euro. Arriverà in Francia, Germania e Regno Unito.