Honor ha presentato oggi a Milano il suo nuovo wearable, stiamo parlando del MagicWatch 2 uno smartwatch che porta in dote molte caratteristiche tecniche interessanti. L’appuntamento milanese è stato anche l’occasione per conoscere il nuovo Country Manager italiano di Honor, Robin Wu che ha illustrato le nuove strategie di Honor ad oggi. Pur mantenendo gli smartphone al centro del progetto, infatti, Honor è pronta ad abbracciare un intero ecosistema di device che comprendono, oltre a smartwatch e lifeband, anche robot per la pulizia, bilance digitali, mappe, periferiche di gioco e molto altro.

Robin Wu, Country Manager per l’Italia di Honor

Honor MagicWatch 2

Per stimolare le persone ad avere uno stile di vita sportivo, vario ed efficiente MagicWatch 2 supporta 15 modalità di allenamento orientate all’obiettivo, tra cui 8 sport outdoor e 7 indoor, dalle modalità outdoor come la corsa, l’arrampicata e il triathlon a quelle indoor come il nuoto, l’allenamento a corpo libero, gli attrezzi ecc. MagicWatch 2 è anche supportato da 13 corsi professionali indoor e outdoor di corsa, dal livello base a quello avanzato.

Monitoraggio avanzato

Honor MagicWatch 2 incorpora inoltre tre tecnologie in grado di dare consigli sulla salute accurati, istruttivi e in tempo reale. Dotato della tecnologia Huawei TruSleep2.0, HONOR MagicWatch 2 può riconoscere e diagnosticare in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno e fornire più di 200 consigli su misura sulla base delle proprie abitudini, volti a migliorare la qualità del sonno. Il nuovo smartwatch è anche in grado di rilevare il livello di stress in situazioni di tensione, mostrando degli esercizi di respirazione da seguire per ottenere un po’ di relax con il supporto della tecnologia Huawei TruRelax. Grazie a HUAWEI TruSeen, infine, MagicWatch 2 può controllare il battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali.

Resistente all’acqua

Con un algoritmo adattivo per migliorare la ricezione del segnale, e grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 50 metri, MagicWatch 2 riesce a monitorare in maniera efficiente il battito cardiaco anche sott’acqua, a registrare il punteggio SWOLF, la distanza, la velocità e le calorie bruciate. Tutti i dati di salute personali possono essere sincronizzati con lo smartphone, pre-installando l’app Huawei Health per tenere traccia dei dati e per conoscere meglio se stessi.

Un assistente intelligente

MagicWatch 2 permette di effettuare o ricevere chiamate Bluetooth anche in movimento, sia con le cuffie sia con l’altoparlante e il microfono incorporati anche a 150 metri dal telefono. Supporta inoltre notifiche dai messaggi di testo, e-mail e calendario e tutti i contenuti vengono mostrati sullo schermo. È inoltre semplice accedere ad app incorporate come il Meteo, Alarm, Timer, Find My Phone e molte altre. MagicWatch 2 è inoltre dotato di 4GB di spazio, 2GB dei quali possono essere usati per la musica consentendo di inserire fino a 500 canzoni in modo da poter ascoltare la musica preferita senza il telefono.

Scheda tecnica

Honor MagicWatch 2 vanta un touchscreen a colori AMOLED da 1.39 pollici, tecnologie di monitoraggio della salute e del benessere, una batteria a lunga durata e quadranti personalizzabili. Disponibile in due misure – 46mm e 42mm, sarà disponibile in Italia a partire da fine febbraio nelle seguenti varianti: