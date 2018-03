Honor ha collaborato con Universal Studios per celebrare l’uscita di Pacific Rim Uprising, imminente film sui piloti Jaeger in battaglia contro le mostruose creature Kaiju per salvare il mondo, nelle sale a partire dal 22 marzo. La partnership sarà caratterizzata da una campagna online e social media congiunta a partire da oggi. Per l’occasione, Honor rilascerà ai suoi utenti temi dedicati da scaricare sul proprio smartphone.

La visione audace di Pacific Rim Uprising sulla tecnologia del futuro è in linea con il claim di Honor “For the Brave”, creato per soddisfare le esigenze dei nativi digitali offrendo i migliori dispositivi della categoria, come Honor 7X. Lo smartphone include caratteristiche simili a quelle di Jaeger, come un robusto corpo in metallo, le potenti prestazioni del sistema operativo EMUI 8.0, modalità Face Recognition per un rapido e facile accesso al telefono, display FullView e una fotocamera posteriore di qualità in grado di ottenere effetti di profondità di campo DSLR.

Honor è un brand che incoraggia i suoi fan, giovani e giovani di cuore, a vivere con stile e a sfruttare le tecnologie più avanzate. La partnership con Universal Studios rappresenta il costante impegno di Honor verso i propri utenti con collaborazioni esclusive nel mondo della musica, del cinema, dei giochi e degli sport estremi.

“Questa partnership dimostra l’attenzione di Honor nell’offrire contenuti entusiasmanti ai millennials, insieme ai nostri smartphone leader del settore“, ha dichiarato Michael Pan, Presidente di Honor, Western Europe. “Siamo felici di poter collaborare con un marchio lungimirante come Universal Studios su un progetto così entusiasmante”.

Pacific Rim Uprising sarà nelle sale dal 22 marzo. Honor promuoverà attivamente questa partnership offrendo ai propri utenti nuovi temi personalizzati Pacific Rim da scaricare su tutti gli smartphone.

