HONOR pensa a un foldable a conchiglia. Ma dovrà essere un “game changer”

Ieri Honor ha presentato il suo pieghevole di nuova generazione, il Magic V2. Si tratta di un classico foldable che si apre a libro, quindi con cerniera orizzontale, il primo del suo genere a misurare meno di 10 mm di spessore da chiuso.

Honor ritiene che questo dispositivo segnerà una svolta per il mercato e che presto i tradizionali bar phone potrebbero iniziare a diminuire in popolarità a favore di pieghevoli come il V2, almeno nel segmento premium.

Tuttavia, nonostante HONOR abbia tre pieghevoli in listino, il produttore cinese non ha ancora presentato un telefono a conchiglia. L’azienda starebbe prendendo in considerazione seriamente la produzione di un foldable con un fattore di forma alternativo, ma non vorrebbe lanciare solo un prodotto premium, ma un flip pieghevole capace di distinguersi da tutto il resto del mercato. Un “unicum”, insomma.

E i passi in avanti compiuti sulla cerniera del modello V2 potrebbero essere un vantagio anche sui flip foldable. Gli ingegneri di Honor hanno creato un meccanismo a cerniera unibody senza ingranaggi con una copertura in lega di titanio stampata in 3D, che ha reso la cerniera più forte e allo stesso tempo più leggera.

Sul tema della longevità della cerniera, Honor ha effettuato molti test interni, e ritiene di avere un importante asso nell manica. Pochi annunci, tanti fatti, saranno i consumatori i migliori ambassador dei nuovi prodotti, saranno loro a sperimentare la durabilità della cerniera.

Discorso a parte per i telefoni arrotolabili, i cosiddetti rollable. Anche su questo HONOR ha le idee chiare: si sono visti un paio di prototipi da parte di alcuni produttori, che però non hanno portato finora alcun modello sul mercato. C’è molto riserbo, ed è comprensibile che le principali aziende difendano le proprie creazioni e le tengano segrete fin quando non arriva il momento di lanciarle e di immetterle sul mercato.

Ma anche su questo ci potrebbero presto essere novità.