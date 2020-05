I nuovi prodotti Honor per la smart life

Honor, brand cinese di proprietà di Huawei, presenta oggi una gamma di nuovi prodotti per la smart life che saranno presso disponibili anche in Italia. Fra questi troviamo computer, tablet, auricolari, Tv ma anche router, lampade, umidificatori e altri elettrodomestici per la casa. Diamo uno sguardo più da vicino ai più interessanti.

Honor MagicBook Pro

La serie MagicBook è stata progettata per giovani professionisti e studenti che cercano caratteristiche e funzionalità elevate a un prezzo accessibile e con l’abbonamento di 1 anno a Microsoft 365 Personal, il nuovo e migliorato servizio di abbonamento di Microsoft.

Honor MagicBook Pro da 16,1 pollici. Completo di una lunetta sottile di 4,9 mm per ottenere un rapporto schermo/corpo del 90%, Honor MagicBook Pro offre agli utenti un’esperienza di visione migliorata ed è alimentato da un processore Intel Core i7-10510U di decima generazione e dalla scheda grafica NVIDIA GeForce MX350, che gli consentono di offrire un’esperienza fluida e stabile. La funzione di collaborazione multischermo potenziata consente inoltre agli utenti di massimizzare la loro produttività. Al momento la vendita di MagicBook Pro è prevista in Russia a partire da settembre.

Honor ViewPad 6

Il nuovo tablet di Honor è dotato di processre Kirin 985 5G SoC e supporta la connettività Wi-Fi 6+. ViewPad 6 offre prestazioni di ottimo livello sia per il lavoro sia per il gaming, grazie anche al display FullView 2K, di un’opzione intelligente di split-screen e di altoparlanti stereo HD. È poi compatibile con lo stilo Magic-Pencil, che lo rende uno strumento perfetto anche per esprimere la propria creatività. Sarà disponibile a giugno.

Honor Router 3

Wi-Fi 6 è la nuova generazione di tecnologia Wi-Fi e Honor Router 3 è pronto a renderla disponibile. Composto da un chipset Wi-Fi 6+ e da una CPU Gigahome Dual-core da 1,2 GHz, il Router 3 può raggiungere una maggiore larghezza di banda, velocità più elevate e un minore consumo energetico. Promette velocità fino a 3 Gbps di throughput su doppia banda a 2,4 e 5 Ghz. Supporta anche la tecnologia multiutente OFDMA per connessioni dirette a una serie di dispositivi per una maggiore stabilità e un migliore streaming dei dati con una bassa latenza. Sarà disponibile a luglio.

Honor Vision X1

Il produttore cinese ha anche introdotto i suoi nuovi smart Tv della gamma Vision X1. Dotati di decodifica e display 8K, Motion Estimate, Motion Compensation e un sistema di quattro altoparlanti da 10W , promettono una alta qualità delle immagini e un audio avvolgente. I modelli della gamma sono inoltre dotati di un assistente intelligente che ne rende possibile il controllo da parte di altri dispositivi Honor. Gli smart Tv della gamma Visione X1 saranno disponibili con diagonali da 65, 55 e 50 pollici.

Honor Choice

La famiglia di prodotti Honor Choice include, infine, una gamma completa di prodotti smart per la smart home, lo sport, l’intrattenimento, la tecnologia e i viaggi. Sfruttando tecnologie come Huawei HiLink, i prodotti di questa linea permettono connessioni senza soluzione di continuità per contribuire a un’esperienza d’uso integrata.

Auricolari TWS All-Around X1 con autonomia fino a 24 ore

Dotato di un doppio microfono, TWS Earbuds X1 può fornire – promette il produttore – una qualità del suono superba e ridurre efficacemente il rumore ambientale durante le chiamate o durante l’ascolto della musica. Alimentato da una nuova tecnologia di trasmissione binaurale sincrona, TWS Earbuds X1 è in grado di trasmettere segnali sonori con una latenza estremamente bassa per garantire un’esperienza senza ritardi. Di ben 24 ore la durata della batteria.

Smart Vaccum per una casa pulita e sana

I lavori domestici sono un compito impegnativo quando la famiglia passa più tempo a casa. Alimentato da un motore da 350W 100.000 giri/min, lo Smart Vaccum è dotato di una potente tecnologia di aspirazione e pulizia con una durata della batteria fino a 65 minuti. È inoltre dotato di un sistema di pulizia a sterilizzazione a raggi ultravioletti per eliminare efficacemente i batteri su diverse superfici. Oltre ad eseguire bene le operazioni di pulizia multiple, Smart Vaccum è in grado di rilevare e calcolare automaticamente il vostro consumo di calorie e di trasferire i dati puntuali a Huawei HiLink.

Ventilatore Air Multiplier

Air Multiplier ha un telaio d’argento relativamente sottile che può entrare nella maggior parte delle stanze senza ostruire i mobili o bloccarsi da solo. Grazie alla tecnologia di turbocompressione senza pale, è sempre possibile ottenere una copertura di corrente d’aria, indipendentemente dal luogo in cui si è seduti, il che lo rende ideale per i soggiorni o anche per gli appartamenti open space.

L’Umidificatore

Alcune persone soffrono di sintomi respiratori nei mesi estivi, l’umidificatore può aiutare a mantenere l’aria umida. Con un serbatoio da 3 litri e una capacità di 400 ml/h di umidità, è perfetto per camere da letto, uffici e stanze di medie dimensioni. Il serbatoio trasparente montato in alto mostra chiaramente i suoi livelli d’acqua, permettendo agli utenti di tenere traccia del prossimo tempo di ricarica. Ed è dotato di un design antibatterico per ridurre efficacemente la crescita di microrganismi.

Lampada da scrivania intelligente

L’illuminazione di una stanza può influenzare il vostro umore. Questa elegante e moderna Smart Desk Lamp è in grado di produrre una luce morbida con una tecnologia di illuminazione tridimensionale per garantire che ogni sfumatura di luce sia uniforme. Può coprire un’area di diametro fino a 1,12 metri. Con la certificazione TÜV Eye Comfort Certification, la Smart Desk Lamp può emettere molta meno luce blu per creare un ambiente di lavoro accogliente dove è possibile concentrarsi ed essere produttivi.

Spazzolino da denti Smart Ultra-Sonic

Lo spazzolino da denti Smart Ultra-Sonic è caratterizzato da un design curvo che aiuta a ridurre il numero di batteri attaccati allo spazzolino. La sua tecnologia sonica offre un’esperienza di pulizia profonda ed è possibile familiarizzare con questo strumento perfetto grazie alle guide intelligenti per il fard fornite da HiLink. Con il caricatore a muro, lo Smart Ultra-Sonic Toothbrush può essere facilmente installato per mantenere in ordine il vostro bagno e fornisce una potente esperienza di pulizia fino a 30 giorni con una sola carica.

Bollitore Smart Kettle

Alimentato da una fonte di calore da 1800W, lo Smart Kettle è veloce da scaldare e si può impostare l’ebollizione in remoto indipendentemente da dove ci si trovi dal proprio smartphone con HiLink. Inoltre, è possibile godere di un controllo intelligente della temperatura e della declorazione per soddisfare le vostre esigenze quotidiane di acqua.

Spiega il Presidente di Honor, George Zhao: «Come parte molto importante della nostra strategia di vita intelligente all-scenario, Hihonor.com mira a costruire un’esperienza di acquisto unica, offrendo una gamma completa di prodotti Honor all-scenario con un supporto logistico superiore, servizi post-vendita e vantaggi esclusivi».