Honor ha presentato ieri un nuovo ecosistema intelligente e integrato che comprende Honor 9X Pro, Honor View 30 Pro, la serie MagicBook, nuove personalizzazioni per MagicWatch 2 e gli auricolari Magic Earbuds orientati al fitness.

Lo studio affidato a Canalys

Per sostenere il suo obiettivo di un ecosistema di vita intelligente per i giovani di tutto il mondo, Honor ha commissionato a Canalys uno studio sulle tendenze della vita intelligente in Europa. Si prevede che le spedizioni di dispositivi intelligenti in Europa supereranno i 500 milioni nel 2023, rispetto ai 436 milioni di unità del 2019 secondo il recente rapporto Intelligent living in Europe. Tra il 2020 e il 2023, il mercato dei dispositivi intelligenti in Europa dovrebbe aumentare del 3,5%, dove smart speaker e smart audio che sono le categorie in più rapida crescita.

“Il nostro portafoglio unico di prodotti intelligenti e all’avanguardia ha ampliato il nostro ecosistema IoT e ha creato un’esperienza diffusa e senza interruzioni per i nostri clienti globali“, ha dichiarato George Zhao, Presidente di HONOR Global. “Secondo una ricerca condotta da Canalys, il 41% degli intervistati porta con sé più di un dispositivo intelligente mentre è al lavoro o in viaggio, e la percentuale arriva al 68% mentre si è a casa. Ciò dimostra un aumento della domanda di esperienze più intelligenti e digitali. Dagli smartphone ai dispositivi indossabili, dai notebook ai dispositivi audio personali, Honor è ora il brand di riferimento per le esigenze dei nativi digitali di tutto il mondo“.

Honor 9X Pro

Equipaggiato con il Chipset AI 7nm Kirin 810, una fotocamera tripla da 48 Megapixel e un display FullView da 6,59″, Honor 9X Pro offre un’esperienza utente migliorata. Inoltre, la sua GPU è stata aggiornata al Mali-G52 che abilita il Kirin Gaming+, una funzionalità che fornisce un’esperienza di gioco più fluida mentre il sistema di raffreddamento liquido migliora la dissipazione del calore. Honor 9X Pro sarà disponibile a partire da marzo 2020 ad un prezzo consigliato al pubblico di 249 euro.

Honor View 30 pro (5G)

Sviluppato con tecnologia 5G e dotato dell’ultimo chipset Kirin Serie 990, viene fornito con una SuperSensing Triple Camera che comprende una telecamera principale Sony IMX600 da 40 Mpixel, una Super Wide-Angle Camera da 12 Mpixel con Cine-Lens e una Telephoto Camera da 8 Mpixel. La Cine-Lens da 12 Megapixel è supportata da un sensore personalizzato in 16:9 per creare foto e video di qualità cinematografica. Il View 30 Pro sarà presto disponibile, ma non abbiamo informazioni sul prezzo.

Honor MagicBook 14

Il lancio della serie MagicBook, comprende MagicBook 14 e MagicBook 15. Disponibile nei colori Space Gray e Mystic Silver, MagicBook 14 vanta un design compatto, sottile e leggero. La batteria dura fino a 10 ore con una sola carica e dispone di un caricabatterie compatto di tipo C con capacità di ricarica rapida di 65W. La serie MagicBook è dotata di una webcam pop-up che è discretamente nascosta sotto il pulsante della telecamera sulla tastiera come già visto sul Huawei MateBook X Pro. Honor MagicBook 14/15 (256GB) sarà disponibile a partire dalla fine di marzo a un prezzo di 599 euro.

Honor Magic Earbuds

Honor ha presentato anche gli auricolari Magic Earbuds, gli ultimi auricolari wireless per gli appassionati di fitness che utilizzano la tecnologia Hybrid Active Noise Cancelling. I suoi tripli microfoni integrati hanno una tecnologia adattiva di cancellazione del rumore ambientale. Gli auricolari Magic Earbuds disponibili in Pearl White e Robin Egg Blue, saranno disponibili a partire da aprile 2020 a un prezzo di 129 euro.