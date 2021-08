Honor recupera il terreno perso: ottime performance di vendita in Cina

Ritorno in grande stile per Honor. La quota di mercato nel mercato cinese è passata dal 5,1% di gennaio all’8,4% di giugno. A riferirlo è l’ultimo rapporto Market Pulse della società di ricerca Counterpoint.

Le vendite dell’azienda sono aumentate del 38,9% a maggio e del 27,5% a giugno su base mensile, dimostrando ancora una volta la forza di Honor. Gestire con successo le operazioni end-to-end, dalla ricerca e sviluppo alla catena di fornitura, dalla produzione ai servizi di vendita e marketing, ha svolto un ruolo fondamentale nel ritorno dell’azienda ai vertici delle classifiche.

Sono state ristabilite partnership strategiche con oltre 30 fornitori, alcuni dei quali tra i più grandi al mondo. La forte capacità di ricerca e sviluppo di Honor e la continua perseveranza nello sviluppo di tecnologie avanzate ha permesso di rimanere competitiva nel suo ritorno sul mercato globale.

Il lancio di Honor 50 in Cina è stato un vero e proprio successo: vendite record per oltre 500 milioni di RMB nel primo minuto del suo lancio, superando i concorrenti e in cima alle classifiche per le vendite online di smartphone. Honor è stato anche in testa alla concorrenza per le vendite online di smartphone nella fascia compresa di prezzo che va dai 300 ai 600€ con una quota di mercato record del 17,9% per due settimane consecutive.

Il prossimo grande annuncio riguarderà Honor Magic3 il 12 agosto. Sarà alimentato dal chipset Snapdragon 888 Plus di Qualcomm dotato di 5G e un’esperienza utente migliorata.