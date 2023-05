HONOR svela tutti i piani per MagicOS 7.1

HONOR ha annunciato tutte le novità dell’aggiornamento del proprio sistema operativo MagicOS 7.1. L’impegno dell’azienda sarà nel fornire esperienze d’uso smart e senza interruzioni ai consumatori di tutto il mondo.

MagicOS 7.1 introdurrà nuove funzionalità e miglioramenti che trasformeranno le esperienze basate sui dispositivi in esperienze incentrate sull’utente. Fra queste vi sarà MagicRing, che consentirà a più dispositivi di connettersi automaticamente tra loro e usare più schermi contemporaneamente tramite un controllo incrociato e una consapevolezza automatica della posizione. Oltre al trasferimento di file e alla ricezione contemporanea di chiamate in arrivo e notifiche, la collaborazione tra più dispositivi consentirà agli utenti di utilizzare la stessa tastiera e lo stesso mouse su più dispositivi.

HONOR Notes, poi, aggiungerà il supporto di un nuovo gesto di scorrimento con tre dita verso il basso per contrassegnare rapidamente le informazioni, nonché l’annotazione di PDF e la sincronizzazione di audio e testo per migliorare la produttività degli utenti in movimento. Sarà supportara anche la sincronizzazione dei dati e la collaborazione tra i dispositivi, garantendo una maggiore comodità.

L’aggiornamento HONOR MagicOS 7.1 è disponibile per HONOR Magic4 Pro e arriverà in tempi brevi a HONOR 70, HONOR 50, HONOR 50 Lite, HONOR Magic4 Lite e HONOR Magic4 Lite 5G. HONOR Magic 5 Lite 5G, HONOR X7 e HONOR X8 inizieranno invece a ricevere l’aggiornamento nel terzo trimestre del 2023.