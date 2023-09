Honor V Purse sta per debuttare in Cina? Il 19 settembre il lancio a una sfilata di moda

Honor V Purse, lo smartphone presentato la scorsa settimana come concept phone nel corso dell’IFA di Berlino, potrebbe arrivare, almeno in Cina, molto prima del previsto.

Proprio all’esposizione tedesca in molti si sono chiesti se questo prodotto fosse solo una dimostrazione di come la tecnologia possa incontrare il mondo della moda, o se davvero HONOR fosse intenzionata a portare il nuovo modello sul mercato.

La prima risposta arriva proprio dalla Cina, dove Yang Yang, un famoso attore cinese, avrebbe confermato la data del lancio, stringendo fra le mani proprio un V Purse.

L’attore ha invitato il pubblico ad assistere ad una sfilata di moda il 19 settembre a Shanghai, dove V Purse sarà presentato al pubblico di casa.

L’invito e tutti i relativi post sui social media parlano di uno spettacolo o di una presentazione anche se non vi è alcuna traccia delle specifiche tecniche del telefono, cosa comprensibile considerando il pubblico di riferimento, molto fashion e decisamente meno hitech. Mancano otto giorni all’evento e ne sapremo presto di più, ma quello che conta è che HONOR V Purse stia per passare, con maggiore velocità rispetto al previsto, da concept a dispositivo disponibile a livello commerciale.

Il concept assomiglia molto al modello Huawei Mate Xs 2 e si presenta con un display che si apre con uno speciale meccanismo a scatto.

Ma a renderlo così diverso da tutti gli altri smartphone pieghevoli attualmente presenti sul mercato è proprio il mix di hardware, software e di accessori personalizzabili e dedicati, capaci di trasformarlo in pochi secondi in una pochette alla moda o in un una borsetta.

Per questo la sua presenza (e possibile presentazione ufficiale) a una sfilata di moda non fa una piega, anche se per il momento qualsiasi attività commerciale sembra essere unicamente confinata alla Cina.