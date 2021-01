Honor ha annunciato V40 5G, il suo primo smartphone della sua nuova era, cominciata qualche settimana fa con il distacco dalla proprietà di Huawei.



Il dispositivo è mosso dal chipset Dimensity 1000+, integra una fotocamera da 50 Megapixel e offre la ricarica rapida. Lo schermo di Honor V40 5G è un OLED da 6,72 pollici con bordi curvi e ospita – in un piccolo foro – una dual selfie cam. Il pannello assicura una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento fino a 300 Hz e una risoluzione di 2.676 x 1.236 pixel.

Le fotocamere

Sul retro troviamo tre fotocamere: la principale è dotata di un sensore RYYB da 50 Megapixel ( 1/1,56”). Le altre due ottiche sono una ultra grandangolare da 8 Megapixel e una 2 Megapixel per scatti ravvicinati.

C’è anche l’autofocus laser, posizionato proprio accanto al flash Led.



La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica cablata da 66 W che consente di passare da zero al 100% in 35 minuti. Anche la velocità di ricarica wireless (a 50W) sono importanti: il telefono è in grado di ricaricarsi del 50% in 35 minuti. Sebbene Honor sia ora un’azienda indipendente, appartenente a un consorzio di Shenzhen, il telefono è stato sviluppato principalmente sotto la proprietà di Huawei. Queste infatti sono le stesse velocità di ricarica offerte dal modello Huawei Mate 40 Pro.

I servizi di Google su Honor V40 5G

Honor V40 5G ha l’interfaccia Magic UI 4.0 con Android 10 sotto. Una delle maggiori curiosità relative al lancio del nuovo Honor V40 5G era quella relativa alla presenza o assenza dei servizi di Google. Purtroppo, al momento, dovremo continuare a tenerci questa curiosità e attendere ulteriori comunicazioni da parte dell’azienda. Il telefono, infatti, è per ora stato presentato solo in Cina, dove i servizi di Google non vengono integrati. Vedremo cosa accadrà alle versioni destinate ai mercati europei.

L’Honor V40 5G è già in vendita (in Cina) in tre colori, Night Black, Titanium Silver, Rose Gold, ed è disponibile in due configurazioni di memoria: 8/128 GB o 8/256 GB.

Il prezzo parte da 3.599 Yuan (circa 455 euro) e arriva fino a 3.999 Yuan (505 euro).

Nuovi notebook Magicbook

L’evento ha visto anche la presentazione di alcune nuove versioni dei notebook Honor MagicBook 14 e MagicBook 15 con tecnologia Intel. Le nuove versioni presentano un processore Intel Core i7 di 11a generazione con una scheda grafica Nvidia GeForce MX450. Grazie al nuovo processore, i notebook ora supportano il Wi-Fi 6 con un design a doppia antenna MIMO 2X2 per velocità wireless fino a 2400 Mbps.

